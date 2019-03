Der Mola mola gilt als der schwerste Knochenfisch der Welt. Sein Körper ist kurz und ihm fehlt eine Schwanzflosse, wodurch seine runde Form ein wenig an den Mond erinnert. Der Mondfisch lebt in bis zu 500 Meter Tiefe, taucht jedoch regelmäßig an der Oberfläche auf, wo er senkrecht schwimmt oder sich in Seitenlage sonnt – im Englischen trägt er den Namen sunfish. Einen solchen Riesen fanden am Samstag Angler, die zur Mündung des Murray River unterwegs waren. "Zuerst dachten wir, es wäre ein Stein", erzählt der 22-jährige Clay Bowman dem australischen "Advertiser". "Aber einer von uns, ein Angelexperte, ging hin, um es sich anzusehen. Als er zurückkam, sagte er, es sei ein Mondfisch."

Die Männer hatten so etwas noch nie gesehen, nicht einmal jene, die seit Jahren angeln, haben jemals einen angeschwemmten Mondfisch zu Gesicht bekommen. Die Tiere gehören zu den schwersten Fischen der Welt und wiegen zwischen 250 und 1000 Kilogramm. Die Art gilt in freier Wildbahn als gefährdet, wird in einigen Teilen der Welt, etwa Korea, Japan und Taiwan, jedoch als Delikatesse genossen.

Quelle: "The Advertiser"