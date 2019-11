Die australische Fluggesellschaft Qantas hat eine direkte Flugverbindung zwischen Sydney und London getestet. Für den fast 20 Stunden dauernden Flug - bei dem in Richtung Australien zwei mal die Sonne aufgeht - gelten andere Bedingungen als für normale Flüge, sagte der Qantas Vorstandsvorsitzende Alan Joyce: "Wir streben den größten Sitzabstand an, den wir je in der Economy hatten, dazu Bereiche, in denen man sich strecken kann. Es wird alles auf diese sehr lange Reisezeiten wie Sydney-London oder Sydney-New York zugeschnitten. Das ganze Produkt wird darum herum aufgebaut." Passagiere und Piloten waren während der Testflugs an Analysegeräte angeschlossen, mit denen Daten zu Müdigkeit, Wohlbefinden und anderen Parametern erfasst wurden. Qantas hat in den letzten Wochen bereits den Ultra-Langstreckenflug Sydney - New York getestet. Sollten die Tests zufriedenstellend verlaufen, will die Fluggesellschaft ab 2023 die Verbindung Sydney-London in den Flugplan aufnehmen.