von Nicolas Büchse Sie wollen, dass sich in Ihrem Leben etwas ändert? Dann steigen Sie bitte ein zu diesem einmaligen Roadtrip durch die Florida Keys.

Da sitzt man zum Beispiel jahrelang in einem Büro in Pennsylvania und leitet eine Pulverbeschichtungsfabrik, tritt diese Reise an, vergisst auf einen Schlag Pulver und Fabrik und Pennsylvania und leitet dann ein Schildkrötenkrankenhaus in den Florida Keys. Oder man ist Reporter beim stern, wandelt in Key West auf den Spuren von Ernest Hemingway und träumt bald davon, hier ein alter Mann am Meer zu werden. Aber weil Alltag und Redaktion einen zurückrufen, sitzt man dann doch wieder im Hamburger Nieselregen, träumt sich fort und schreibt voller Wehmut diesen Text.