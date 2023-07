von Jessica Kröll Eine Maschine der Hawaiian Airlines wurde auf dem Flug von Honolulu nach Sydney von schweren Turbulenzen überrascht. Plötzlich sackte die Maschine über dem Pazifik einfach ab. Sieben Menschen an Bord wurden verletzt.

Die Turbulenzen kamen aus dem Nichts. "Es war sehr, sehr ruhig; es passierte nichts", erinnert sich eine Passagierin im Gespräch mit dem australischen "The Sydney Morning Herald". "Und dann, ganz unerwartet und plötzlich, fingen wir an, ein wenig zu rütteln. Das Rütteln wurde immer holpriger, bis die Maschine plötzlich absackte".

Der Vorfall geschah bereits vergangene Woche auf einem Flug der Hawaiian Airlines. Die Maschine war am Donnerstag mit 163 Passagieren und 12 Besatzungsmitgliedern an Bord auf dem Weg von Honolulu nach Sydney – ein mehr als zehnstündiger Flug quer über den Pazifischen Ozean. Nach rund fünf Stunden Flugzeit kam es dann zu den unerwarteten Turbulenzen. "Das Flugzeug ist einfach abgestürzt", so ein Passagier gegenüber dem Nachrichtensender ABC News. "Wir waren nicht darauf vorbereitet."

Passagiere stießen mit Köpfen an die Flugzeugdecke

Mehrere Flugzeuginsassen, die nicht angeschnallt waren, stießen mit den Köpfen an die Decke. Der Flugkapitän informierte daraufhin die Passagiere, dass weitere Turbulenzen zu erwarten seien und dass sie sich nur dann in der Kabine bewegen sollten, wenn es unbedingt notwendig sei. Eine Passagierin beschrieb die Stimmung an Bord nach dem Vorfall als "ein bisschen chaotisch". Einige Passagiere hätten vor Schreck geweint und geschrien. Ein Arzt, der sich auf dem Flug befand, half den Besatzungsmitgliedern bei der Versorgung der Verletzten. Mehrere Personen, darunter auch ein Besatzungsmitglied, bekamen Eispackungen für den Kopf.

Wie die Nachrichtenagentur "Associated Press" berichtet, wurden nach der Landung sieben Passagiere von den Sanitätern des Flughafens untersucht. Ein Passagier und drei Flugbegleiter wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die Flugbegleiter seien inzwischen wieder entlassen worden, teilte die Fluggesellschaft am Montag mit, fügte aber hinzu, dass sie noch auf eine Stellungnahme des Passagiers warte.

Erneute Turbulenzen für Flug der Hawaiian Airlines

Erst im Dezember kam es auf einem Flug der Hawaiian Airlines von Phoenix nach Honolulu zu plötzlichen schweren Turbulenzen. 36 Menschen an Bord wurden dabei verletzt, elf von ihnen schwer. Auch das Flugzeug erlitt leichte Schäden. Airline-Chef Jon Snook, sagte damals, dass derartige Turbulenzen ungewöhnlich seien und die Fluggesellschaft so etwas in der jüngeren Vergangenheit noch nicht erlebt habe.

Sehen Sie im Video: Schreck in 11.000 Metern Höhe: Ein Flug mit mehr als 200 Passagieren an Bord wird über dem Pazifik durch Turbulenzen durchgerüttelt. Dutzende Menschen verletzen sich.

Quellen: Associated Press, "The Sydney Morning Herald", ABC News