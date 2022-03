Mit Ausbruch der Pandemie wurden Flüge mit einer Dauer von 18 Stunden eingestellt. Inzwischen heben die ersten Ultra-Langstreckenflüge wieder ab. Doch wegen der Luftraumsperrung über Russland müssen Airlines umdisponieren.

Schon im vergangenen Jahr hatten die Ultra-Langstreckenversion des Airbus A350-900 ULR von Singapore Airlines wieder die Nonstop-Verbindung vom asiatischen Stadtstaat nach New York aufgenommen. Der Flug zum Newark Airport mit der Kürzel SQ22 war bereits vor der Pandemie mit einer Flugzeit von 18.25 Stunden der längste Linienflug weltweit.

Von der Öffentlichkeit kaum bemerkt, hat die asiatische Fluglinie parallel dazu den Flug SQ24 eingeführt, der von Changi Airport in Singapur zum New Yorker JFK-Airport geht, ebenfalls nonstop mit einem A350-900 ULR. Im Flugplan gibt Singapore Airlines eine Flugzeit von 18 Stunden und 40 Minuten an. Damit übertrifft diese Verbindung den Flug SQ22 zum New Yorker Airport in New Jersey noch um eine Viertelstunde.

Die australische Qantas flog bis Anfang 2020 mit einem Airbus A380 auf der Strecke von Sydney nach Dallas, wofür das doppelstöckige Passagierflugzeug auf der 13.800 Kilometer langen Strecke 17 Stunden und 10 Minuten benötigte. Jetzt hat die Airline, die ihre in der kalifornischen Wüste vorübergehend eingeparkten A380 reaktiviert, für Dezember 2022 die Aufnahme der Route von Melbourne nach Dallas angekündigt. Der Flugzeit der Boeing 787 Dreamliner wird mit ungefähr 17 Stunden angeben.

Qantas treibt das Projekt Sunrise wieder voran

Mit demselben Flugzeugtyp flog Qantas seit März 2018 die Strecke von London-Heathrow nach Perth in Westaustralien nonstop. Die 14.500 Kilometer lange Flugstrecke wird im Juni wieder aufgenommen. Im Zeitraum zwischen 22. Juni und 6. Oktober fliegt ein Dreamliner erstmals dreimal pro Woche die Linie Rom-Sydney via Perth.

Nach zweijähriger Pause treibt Qantas auch das Projekt Sunrise wieder voran. Es geht um die Bereitstellung von Nonstopflügen von Sydney und Melbourne nach New York und London. Dafür will die Fluggesellschaft noch in diesem Jahr zwölf Jets vom Typ Airbus A350-1000 bestellen. Zum Einsatz dürften die ersten Flugzeuge im Jahre 2025 kommen und dann neue Langstreckenrekorde aufstellen.

Nonstop Neuseeland-New York

Auch Neuseeland öffnet sich nach mehr zwei Jahren Abschottung schrittweise für Touristen ab April. Air New Zealand nimmt neben Routen nach Australien weitere internationale Strecken ins Flugprogramm auf. Ab dem 17. September wird es dreimal wöchentlich eine Nonstop-Verbindung von Auckland zum JFK-Airport geben. Die Boeing 787 startet ihren Rückflug in New York um 21.55 und landet nach 17 Stunden und 35 Minuten in Neuseeland morgens um 7.30 Uhr – zwei Tage später, da durch die Datumsgrenze ein Tag in der Zählung entfällt.

Emirates Airlines, die eine Zeitlang mit der Flug Dubai-Auckland Rekordhalter in der Ultra-Langstrecke hielt, wird in den nächsten Wochen Neuseeland noch nicht nonstop ansteuern.

Rerouting wegen Sperrung des Luftraums über Russland

Als Folge des Krieges in der Ukraine kommt es zu Luftraumsperrungen über Russland und damit in jüngster Zeit zu massiven Flugroutenänderungen. Verbindungen zwischen Europa und Ostasien werden vermehrt über die die Polroute via Alaska geführt, wie früher, als die Jets über weniger Reichweite verfügten und in Anchorage eine Zwischenlandung einlegen mussten.

Laut "Bloomberg" plant die Fluggesellschaft Cathay Pacific ihre Flüge zwischen Hongkong und New York um eine neue Routenoption zu ergänzen, bei der eine Zwischenlandung in Los Angeles entfällt: Der Airbus A350-1000 soll bei günstigen Westwinden in östliche Richtung fliegen, nämlich über den Atlantik, Europa und Zentralasien - statt über Russland.

Allerdings ist diese Strecke nur mit Rückwinden möglich. Die Entfernung beträgt 16.618 Kilometer und toppt damit um wenige Kilometer die Ultra-Langstreckenflüge von Singapore Airlines.

