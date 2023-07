Die Maschine der United Airlines landete ohne Notrutsche auf dem Flughafen O'Hare in Chicago (Symbolfoto)

Bei Landeanflug: Flugzeug-Notrutsche kracht auf Hausdach in Chicago

von Jessica Kröll Eine ungewöhnliche Entdeckung hat ein Hausbesitzer in Chicago gemacht: In seinem Hinterhof fand er die Notrutsche eines Flugzeugs. Die war offenbar vom Himmel gefallen, als ein Flieger der United Airlines zum Landeanflug am Flughafen O'Hare ansetzte.

Es war gegen 12.15 Uhr mittags, als der Mann am Montag einen lauten Knall hörte. Wie er dem Nachrichtensender WLS erzählte, saß er gerade mit seinem Schwiegervater und seinem Sohn beim Mittagessen. Als er nach draußen in den Hinterhof ging, konnte er es kaum glauben: Dort lag nämlich die Notrutsche eines Fliegers.

Verloren hatte diese eine Boeing 767 der United Airlines, die in Zürich gestartet war und auf dem internationalen Flughafen O'Hare in Chicago landete. An Bord des Flugzeugs befanden sich 155 Passagiere und zehn Besatzungsmitglieder. Wartungsarbeiter stellten nach der Landung fest, dass die Notrutsche an dem Flieger fehlte.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings wurden bei dem Aufprall das Dach des Hauses, das Fallrohr und eine Fensterscheibe beschädigt. Warum die Rutsche aus dem Flieger fiel, ist unklar.

In einer Erklärung an den TV-Sender teilte United Airlines mit, dass man sich nach dem Vorfall an die Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten, die Federal Aviation Administration (FAA), gewandt habe. Diese wird den Fall jetzt genau untersuchen.

Auch wenn es selten vorkommt: Es ist nicht das erste Mal, dass eine Boeing 767 ihre Rutsche verliert. Im April 2016 krachte ein solches Exemplar in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona in der Nähe des Sky Harbor Airports auf das Vordach eines Hauses. Die Bewohnerin kam mit einem Schrecken davon.

Im Dezember 2019 kam es in Boston in der Nähe des Logan Airports zu einem ähnlichen Vorfall. Dort fiel das aufblasbare und rund 160 Kilogramm schwere Teil aus einer Maschine der Delta Air Lines in einen Garten. Die aufblasbaren Notrutschen dienen im Notfall der raschen Evakuierung der Kabine.

