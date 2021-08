Über den Wolken wird gespart: Was Passagieren bei einem Flug innerhalb Europas aufgetischt wird, besteht meistens aus karger Kost: bestenfalls ein Müsliriegel, ein pappiges Brötchen und beim Verlassen der Maschine als höchste der Gefühle eventuell ein Schokoladentäfelchen. Immer mehr Airlines verlangen bares Geld, wenn es um Essen und Trinken an Bord geht.

In der Business Class sieht es wesentlich besser aus, was während des Fluges per Tablett auf dem Klapptischen serviert wird. Doch in einer Boeing 737, die vor einiger Zeit in der Innenstadt von Wuhan gelandet ist, kann man fürstlich speisen – fast wie in der First Class einer Fluggesellschaft.

Für das himmlische Vergnügen am Boden in der zu einem Restaurant umgebauten Maschine benötigt man kein teures Ticket, sondern nur eine kostenlose Reservierung. Und die Preise für die Gerichte sind kaum teurer als so manches Aufpreis-Essen, was Fluggesellschaften von ihren Gästen in der Economy Class inzwischen verlangen.

Investition von fünf Millionen Euro

Die Idee zu dem Flugzeug-Restaurant hatte der Chinese Li Yang bei einer Europareise. Doch bis er seinen Plan umsetzen konnte, musste er viele bürokratische Hürden überwinden und ein entsprechendes Flugzeug finden: eine Boeing 737-400, die früher bei der indonesischen Batavia Airways im Einsatz war. Mehr als fünf Millionen Euro hat er nach eigenen Angaben in das Projekt insgesamt investiert.

Für seine Restaurantgäste hat das Tafeln an Bord von Lily Airways einen großen Vorteil: Die Gäste müssen sich nicht anschnallen. Während des gesamten Dinners treten garantiert keine Turbulenzen auf.

