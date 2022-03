Knapp eine Woche nach dem Flugzeugabsturz in China haben Bergungskräfte auch den Flugdatenschreiber gefunden. Die zweite Blackbox sei am Sonntag aus den Wrackteilen der Boeing 737 -800 der Fluggesellschaft China Eastern Airlines geborgen worden, wie staatliche Medien berichteten. Sie sei auf einem Hang etwa 40 Meter von der Absturzstelle entfernt und rund anderthalb Meter unter der Erde gefunden worden. Regenfälle hatten die Bergung erschwert. Das Gerät sei zur Untersuchung nach Peking geschickt worden, um die Unglücksursache zu klären. Eine erste Blackbox - das Gerät zur Sprachaufzeichnung aus dem Cockpit - war schon am Mittwoch geborgen worden. Die Ursache des Absturzes ist bisher unklar. Hinweise auf Sprengstoffe wurden in den Trümmern Behördenangaben zufolge nicht gefunden. Bei dem Absturz waren am Montag nach Behördenangaben alle 132 Insassen ums Leben gekommen. Das Flugzeug war auf dem Weg von Kunming, der Hauptstadt der Provinz Yunnan, nach Guangzhou in der Nähe von Hongkong, als es rund eine Stunde nach dem Start rasch an Höhe verlor und abstürzte.