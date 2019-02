Jedes Jahr besuchen immer mehr Menschen Freizeitparks: Allein in Florida zählen nach Angaben des "Global Attractions Attendence Reports 2017" sechs Freizeitparks allein 75,6 Millionen Besucher. In Japan kommen die vier größten Parks auf mehr als 51 Millionen Gäste.

Dabei reicht die Bandbreite von harmloser Unterhaltung für Kleinkinder im Cinderella-Schloss über Film-Themenparks bis zu aufregenden Achterbahnen mit mehrfacher G-Beschleunigung. Zu den Einrichtungen mit der größten Auswahl und den größten Flächen gehören nicht nur die Parks der Disney Company.

Cedar Point, Ohio, USA: 147 Hektar

Fullscreen

Dieser Park mitten im Eriesee ist nicht nur einer der ältesten Freizeitparks der Welt (Eröffnung im Jahre 1870), sondern ist auch für seine außergewöhnlichen 16 Achterbahnen berühmt: Die "Roller Coaster Capital of the World" steht für mehrere Superlative, wie höchste und schnellste Achterbahn. Infos: www.cedarpoint.com

Tokyo Disney Resort: 250 Hektar

Fullscreen

16 Millionen Besucher zieht es jedes Jahr nach Tokio in die dortige Disney-Attraktion, die als erster Disney-Park außerhalb der Vereinigten Staaten 1983 eröffnet wurde. Damit liegt der Park auf Rang 3 der meistbesuchten Freizeitparks weltweit. 2001 wurde er um Tokyo Disney Sea ergänzt, mit den Themenbereichen Mediterranean Harbor, American Waterfront, Port Discovery, Lost River Delta, Arabian Coast, Mermaid Lagoon, Mysterious Island. Infos: www.tokyodisneyresort.jp

Alton Towers, Großbritannien: 370 Hektar

Fullscreen

Dieser Themenpark in England ist für seine Fahrgeschäfte berühmt: Hier gab es die erste Achterbahn mit einer fast senkrechten Abfahrt. Neueste Attraktion ist der erst 2018 eröffnete Wicker Man. Die Alton Towers ziehen jedes Jahr fast zwei Millionen Besucher an. Infos: www.altontowers.com

Universal Orlando Resort, USA: 278 Hektar

Fullscreen

Zu den attraktivsten der fast 100 Themenparks in Orlando gehört der von Universal, der eigentlich aus mehreren Arealen besteht: aus den Universal Studios Florida und Universal's Islands of Adventure, der neueren Vulcano Bay - einem Wasserpark - und der Shopping- und Restaurantzone Universal City Walk. Herzstück des Parks sind die Attraktionen, die bekannte Filme und Serien thematisieren, wie "ET", "Jaws", "Men in Black", "Jurassic Park", "The Simpsons" und "The Wizarding World of Harry Potter". Infos: www.universalorlando.com

Disneyland Resort, Kalifornien, USA: 1270 Hektar

Fullscreen

Die Mutter aller Disney-Parks mit der Main Street USA wurde bereits 1955 in Anaheim bei Los Angeles eröffnet und seitdem kontinuierlich um neue Attraktionen erweitert. Jedes Jahr werden mehr als 18 Millionen Besucher gezählt. Im Jahre 2001 kam Disney's California Adventure Park dazu, wo die Gäste an einem Tag eine Reise durch den beliebten Bundesstaat im Miniaturformat unternehmen können. Dieser Park wird von knapp 10 Millionen Menschen jedes Jahr besucht. Infos: https://disneyland.disney.go.com

Beto Carrero World, Brasilien: 1350 Hektar

Fullscreen

Der größte Freizeitpark Südamerikas wurde 1991 von dem gleichnamigen Unternehmer und Entertainer im Bundesstaat Santa Catarina eröffnet und gliedert sich in neun verschiedene Themenkomplexe wie Aventura Radical, Mundo Aninmal und Vila Germanica. Infos: www.betocarrero.com.br/en

Disneyland Paris: 2230 Hektar

Fullscreen

Nach dem US-Vorbild gruppiert sich in diesem Park alles um das Dornröschen-Schloss, dem Wahrzeichen aller Disney-Parks. Seit mehr als 25 Jahren existierte dieser Ableger in Europa, der sich rasch zur Touristenattraktion Nummer eins in Frankreich entwickelte, aber über lange Zeiträume rote Zahlen schrieb. 2002 wurde das Gelände um die Walt Disney Studios und das Disney Village mit seinen Bars und Restraurants erweitert. Infos: www.disneylandparis.com

Walt Disney World Resort, Orlando, USA: 15.000 Hektar

Fullscreen

Dieses Areal in Florida besteht aus mehreren Freizeitparks, in denen man spielend mehrere Tage verbringen kann: das Magic Kingdom mit dem zentralen Märchenschloss in der Mitte, die Zukunftsstadt Epcot, Disney's Hollywood Studios und Disney's Animals Kingdom. Damit ist Disney World der flächenmäßig größte Freizeitkomplex der Welt. Infos: https://disneyworld.disney.go.com/en-eu

