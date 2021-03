Zehn Jahre nach der Reaktor-Katastrophe kommt Fukushimas Töpferei in gewisser Weise wieder nach Hause: Toshiharu Onoda, ein Töpfer in dreizehnter Generation, der in einer Stadt in der Nähe des Kernkraftwerks Fukushima-Daiichi lebt, hatte am 11. März 2011 gerade seinen Brennofen beladen, als das massive Erdbeben einsetzte. Onoda sagt, er habe sich damals an eine Wand geklammert, während sich der Raum mit Staub füllte, und fassungslos zugesehen, wie sich sein zwei Tonnen schwerer Brennofen über den Boden zu bewegen begann. O-Ton:"Der Ofen vor mir fing an zu klappern und alles im Inneren zerschellte plötzlich auf dem Boden, als das Erdbeben geschah. Es war das erste Mal, dass ich eine solch schreckliche Erfahrung machen musste. Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen, auch wenn ich versuchte, wegzulaufen" Damals habe er nicht geahnt, dass er nie wieder komplett hierher zurückkehren würde. Aber innerhalb weniger Stunden waren Onoda und fast zwei Dutzend andere Töpfer gezwungen zu fliehen: Reaktorgebäude waren explodiert, das Gebiet, in dem die Töpfer seit mehr als 300 Jahren gelebt und gearbeitet hatten, wurde heftig atomar verstrahlt. Die Regierung ließ die Region evakuieren. Eine Flutwelle, ausgelöst durch ein Erdbeben der Stärke 9,0, war zuvor auf die nordöstliche Küste getroffen. Sie tötete fast 20.000 Menschen und legte die Atom-Anlage von Fukushima Daiichi lahm. Mehr als 160.000 Bewohner flohen, als die Strahlung sich ausbreitete. Das Beben, der Tsunami und die Reaktor-Schmelze werden zusammen als Dreifachkatastrophe bezeichnet. Jetzt, da die Beschränkungen gelockert wurden, ist die einzigartige Töpferware, die Onoda und seine Kollegen herstellen, endlich in gewisser Weise nach Hause zurückgekehrt. Der Töpfer plant die Eröffnung einer neuen Werkstatt halbwegs in der Nähe der alten, in der Innenstadt von Namie.

Mehr