Ein Gemälde wird zu einer lebendigen Skulptur – so lautet das Motto einer Aktion, die von einer Galerie im westaustralischen Perth und Andrew Baines, einem der bekanntesten Gegenwartskünstlern des Landes, am Donnerstagmorgen organisiert wurde.

Ort der Inszenierung war der North Cottesloe Beach, ein sandiger Strandabschnitt an der Westküste bei der Millionenmetropole Perth. Gegen 7 Uhr morgens versammelten sich die Teilnehmer zwischen dem Barchetta und dem Blue Duck Restaurant.

Atemübungen mit Blick auf den Indischen Ozean

Von Volontären begleitet gingen sie zum Strand, wo jeder im Abstand von mindestens zwei Metern im Sand Platz nahm und die Atemübungen unter Anleitung einer Yogalehrerin begannen.

Es ging weniger um eine Yogastunde am Meer, sondern vielmehr um das Nachstellen des Gemäldes "Consideration of Contemplation" von Andrew Baines. Der Künstler hat sein Werk, das fünf Personen in Badeanzügen mit Badekappen von hinten an einem Strand sitzend bei Entspannungsübungen zeigt, für eine Online-Auktion der Gallows Galerie gestiftet.

Die Aktion am Strand, zu der unter dem Hashtag #CreateLiving in den sozialen Netzwerken aufgerufen worden war, dauerte nur 20 Minuten. Die Auktion dagegen geht noch bis Sonntag. Denn der Erlös des Bildes soll der Wohltätigkeitsorganisation "Meeting for Minds" zugutekommen.

"Meeting for Minds" möchte Menschen, die unter psychischen Gesundheitsproblemen leiden, mit Wissenschaftlern und Politikern an einem Tisch ins Gespräch bringen.

Lesen Sie auch:

- Keine Auslandstrips: Australien wirbt für Reisen in der eigenen Heimat

- Traum-Trekking in Tasmanien: Entlang der Bay of Fires - Weitwandern am Ende der Welt

- Bondi Beach in Australien: Wie die Pandemie die Strände Sydneys leerfegt - Vorher-Nachher-Fotos im Vergleich