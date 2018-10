Haben Sie schon mal von gehört, wie sich Flugbegleiter über den nächsten Urlaub austauschen? Es ist gut möglich, dass sie dabei über Sie oder einen anderen Fluggast gesprochen haben. Eine ehemalige Steward aus Australien plauderte in der Radio-Show "Kyle and Jackie O" beim Radiosender Kiis 1065 aus dem Nähkästchen. Ein offenes Gespräch über attraktive Fluggäste sei absolut tabu. Stattdessen haben Flugbegleiter einen Code zur geheimen Kommunikation entwickelt. So verbirgt sich hinter geplanten "sechs Tagen in Frankreich" eine Sympathie-Bekundung für den Passagier mit der Sitznummer 6F. "Acht Tage in Dänemark wäre ein Traum" bedeutet: "8D ist ein Traum!" Doch vorschnell in Aktion treten sollte man nicht. Am Ende unterhalten sich die Stewardessen vielleicht doch nur über ihren nächsten Urlaub.