Eine Bahnfahrt für Abenteuerlustige. Der Goteik-Viadukt in Myanmar. Die Brücke ist ein historisches Bauwerk. Im Eröffnungsjahr 1900 war sie die größte Eisenbahn-Bockbrücke der Welt. 689 Meter lang und rund 100 Meter hoch. Der Talboden liegt in 250 Metern Tiefe.



Dass die Brücke immer noch in Betrieb ist, verdankt sie ihrer soliden Konstruktion. Bis 1961 fuhren reguläre Züge. Heute ist sie in erster Linie eine Touristenattraktion.