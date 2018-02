Einmaliges Erlebnis: Zelten im Horror-Camp aus dem Film "Freitag, der 13."

Camping ist ja ohnehin Geschmackssache. Mit Rückenschmerzen aufwachen, in feuchtkalte Kleidung schlüpfen, Dosenravioli mit Gasbrenneraroma mümmeln – das muss man mögen. Das Mindeste, was man von so einem Trip in die Natur erwartet, ist wohl, heil wieder davon zurückzukehren. Aber wie immer gibt es Menschen, die gern mit dem Schicksal spielen ...

Wem also das übliche Zelten nicht reicht, der kann jetzt etwas ganz "Besonderes" erleben. Also – hoffentlich erleben. Denn jetzt ist es möglich, eine Nacht auf dem berüchtigten Campingplatz Crystal Lake aus dem Kult- Horrorfilm "Freitag der 13." zu verbringen.

Wer sich den blutigen Streifen angesehen hat, weiß: Wer in diesem Ferienlager für Jugendliche nächtigt, hat geringe Chancen, lebendig aus der Nummer wieder rauszukommen. Zumindest im Film.

In Wirklichkeit ist das allerdings anders. Das Camp, das in Wirklichkeit No-Be-Bo-Sco heißt und sich in Hardwick, New Jersey, befindet, ist das älteste noch aktive Pfadfinderlager der USA. Hier wurde 1980 "Freitag der 13." gedreht. Filmfans haben leider so gut wie nie die Chance, das Gelände zu besichtigen – das Camp ist immer noch Privatgelände der Pfadfinder, und nur selten werden Touren für Horrorfreunde angeboten.

In diesem Jahr hat das Camp allerdings ein Herz für die Filmfans: Im April werden an zwei Tagen (am Freitag dem 13., natürlich, und am Samstag darauf) spezielle Touren angeboten, bei denen auch ein Dinner mit Schauspielerin Adrienne King (spielte die Alice Hardy) enthalten ist.

Und wer das VIP-Package bucht und Glück hat, kann sogar das ultimative Grusel-Erlebnis mitmachen: Eine Nacht auf dem legendären Campingplatz verbringen. Die Tickets werden in Form einer Auktion unter die Horror-Fans gebracht, werden also auch nicht ganz billig sein. Die "reguläre" Tour kostet bereits 175 Dollar.

Wie gesagt – das muss man mögen ...