Sehen Sie im Video: Nach Hai-Angriff – Badegäste dürfen nur bis zur Hüfte ins Wasser. An den Stränden im US-Bundesstaat Maine dürfen Badegäste derzeit nur bis zur Hüfte ins Wasser gehen. Nach einer tödlichen Hai-Attacke sind die Behörden dort in Alarmbereitschaft. Zuvor war eine 63-jährige Frau von einem Weißen Hai angegriffen und so schwer verletzt worden, das sie später starb. Zum Zeitpunkt des Angriffs schwamm die Frau nach offiziellen Angaben rund 20 Meter von der Küste entfernt und trug einen Neoprenanzug. Möglicherweise hatte der Hai sie für einen Seehund gehalten. Es war erst der zweite aktenkundige Fall einer Hai-Attacke in Maine - und der erste mit tödlichem Ausgang. Allerdings waren an der Nordostküste der USA in den vergangenen Wochen wiederholt Haie gesichtet worden. Wissenschaftler Chris Lowe ist den Haien auf der Spur: "Abgesehen davon, dass die Populationen zunehmen, werden nicht mehr Menschen von Haien gebissen. Tatsächlich haben solche Fälle in den vergangenen Jahren abgenommen. Das sagt uns Wissenschaftlern, dass wir nicht auf der Speisekarte der Haie stehen. Aber hin und wieder gibt es Unfälle." Lowe und sein Team setzen Drohen und Unterwasserroboter ein, um das Verhalten der Haie besser zu verstehen. Und um Behörden und Öffentlichkeit Informationen darüber zu geben, wann das Baden sicher ist und wann nicht.

Mehr