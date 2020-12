Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind auf die Erde nieder, in vielen Regionen ist der Weihnachtsmann, der die Geschenke bringt. In den anderen Ländern sind es Santa Claus, der Nikolaus oder auch Kobolde.

In den Vereinigten Staaten ist ursprünglich die Sitte, dass die Kinder am Abend zuvor die Socken am Kamin zu befestigen, nachdem sie ihre Wünsche an Santa Claus, den Weihnachtsmann, geschickt hatten.

Denn die Legende besagt, dass in der Nacht zum 25. Dezember der rotnäsige Rudolph mit seinen acht Rentierkollegen, die auf die Namen Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner und Blitzen hören, die Geschenke bringt.

Doch in diesem Jahr wird alles anders. Viele Weihnachtsmänner werden arbeitslos sein, weil sie für einen Auftritt in einer Familie nicht gebucht wurden, um zu viel Kontakte zu vermieden.

Abstandsregeln gelten auch für Santa Claus

Da gibt es auch keine Umarmungen von Männern mit weißen Bärten und roten Mänteln. Höchsten kann ein Familienmitglied aus demselben Haushalt sich verkleiden und den Weihnachtsmann im Kostüm für die lieben Kleinen mimen.

Es gibt in der Öffentlichkeit während der Vorweihnachtszeit auch kreative Lösung, die mit Plexiglas für mehr Hygiene sorgen oder Weihnachtsmänner, die ins Auto steigen und durch die Nachbarschaft fahren. Andere haben gerade in den USA leuchtende Zauberwelten entwickelt, die sich mit dem Auto durchfahren lassen – sehen Sie selbst.

Auf der Fotostrecke oben haben wir einige Beispiele von mehreren Kontinenten zusammengestellt.

