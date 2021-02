Solche Bilder wird man bei uns wohl noch lange nicht sehen: In Wellington feierten Tausende Menschen bei einem Konzert. Zu verdanken haben die Neuseeländer das einer strengen und umsichtigen Corona-Strategie.

Es sind Bilder, die man sich für Deutschland, Europa oder die USA derzeit nicht vorstellen könnte: Tausende von Fans drängen sich vor der Bühne, Licht flackert, die Stimmung brodelt, und keiner fürchtet sich vor Schweiß, Niesern, Aerosolen – oder Corona. Denn hier in Wellington, Neuseeland, gilt das Virus als bekämpft. Deshalb konnte die Großveranstaltung, bei der die Band Six60 für 30.000 Fans spielte, genehmigt werden.

Die fünfköpfige neuseeländische Fusion-Rockband zeigte sich glücklich, den Menschen mit ihrem gigantischen Konzert Freude machen zu können. "Ich erinnere mich, wie es war, im Lockdown zu sein und sich zu fragen, ob das jemals endet, ob wir jemals wieder auftreten werden", sagte Frontmann Matiu Walters später. "Also, es gibt Hoffnung da draußen!"

Konzert macht Hoffnung auf ein Leben nach Corona

Neuseeland hat sich den Luxus eines solchen Mega-Konzerts hart erarbeitet, indem es mit strikten Lockdowns auf die Pandemie reagierte. Schon zwei Tage nach der Show griff Staatschefin Jacinda Ardern erneut hart durch, als in Auckland drei Corona-Fälle bekannt wurden. Infiziert hatte sich eine Familie, vermutlich war die Mutter bei ihrer Arbeit für ein Flugunternehmen mit dem Virus in Kontakt gekommen. Um ein Konzert wie das von Six60 erneut zu erleben, müssen nun auch die Neuseeländer eine Weile warten – bis sichergestellt ist, dass es keine weiteren Corona-Fälle in der Region gibt, wurden Veranstaltungen auf maximal 100 Teilnehmer begrenzt.

Immerhin konnten die Menschen nun einmal erleben, dass so ein Event möglich ist: Wenn alle mithelfen, die Regierung umsichtig handelt und man weiß, dass man unter solchen Umständen mal für einige Wochen die Zähne zusammenbeißen muss. In Deutschland lässt sich ein so sorgloses Konzert derzeit noch nicht einmal erahnen. Viele von uns haben vermutlich noch Tickets für Konzerte aus dem Jahr 2020 zu Hause liegen, deren Termine nun schon zum dritten oder vierten Mal verschoben wurden – ob sie in diesem Jahr endlich stattfinden können, dürfte in den Sternen stehen.

Quellen: Yahoo News, Bild