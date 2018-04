In Indonesien sind mehr als 50 Menschen nach dem Genuss von selbst gemachtem Alkohol gestorben. Zahlreiche weitere Personen werden in Krankenhäusern behandelt, teilten die Behörden am Dienstag mit. Die Flüssigkeit war demnach mit verschiedenen Chemikalien versetzt - darunter etwa Insektenschutzmittel. Die Polizei hat inzwischen mehrere Personen festgenommen. Darunter auch den Hersteller und Verkäufer der Gebräus. Opfer von selbst gemachten alkoholischen Getränken sind in Indonesien nicht ungewöhnlich. 2016 waren 36 Menschen nach dem Trinken von selbst gemachtem Schnaps gestorben.