Aus dem Film "Into the Wild": Alaskas berühmtester Bus soll ins Museum kommen

Eigentlich ist das Gefährt ein Wrack: ein rostiger, ausrangierter Bus. Doch durch das Schicksal des "Into-the-Wild"-Aussteigers Christopher McCandless und die Verfilmung des Stoffes wurde das Fahrzeug bekannt. Nun soll der "Magic Bus" eine wetterfeste Zukunft haben.

Parkt er bald geschützt im Trockenen? Der ausrangierte Bus des "Into-the-Wild"-Aussteigers Christopher McCandless. Man stehe mit dem Museum of the North der Universität von Alaska in der Stadt Fairbanks in Verhandlungen, teilte die Behörde für Naturressourcen und Umwelt mit.

Der Bus war Mitte Juni von den Behörden in Alaska aus der Wildnis am Stampede Trail, unweit des Denali National Parks, entfernt worden. Das Gefährt mit dem Beinamen "Magic Bus" hatte immer wieder Wanderer und Abenteurer angelockt, teilweise mit tödlichen Folgen. Allein seit 2010 kamen zwei Menschen in reißenden Flüssen ums Leben.

Der Bus aus den 1940er Jahren, der zeitweise Bauarbeitern als Notunterkunft diente, war 1996 durch den Jon-Krakauer-Roman "Into the Wild" bekannt geworden. Oscar-Preisträger Sean Penn verfilmte das Buch 2007 mit Emile Hirsch in der Hauptrolle des jungen US-Aussteigers, der nach Tagebuchaufzeichnungen 114 Tage in dem Bus mitten in der Wildnis wohnte.

Mager und entkräftet war der 24-jährige McCandless möglicherweise von dem Verzehr giftiger Samen geschwächt. Seine Leiche wurde im September 1992 in dem Bus gefunden.

