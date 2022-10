Seit die Arbeit im Homeoffice Standard geworden ist, bleiben die Inlandsflüge in Japan oft leer. Mit einem ungewöhnlichen Angebot will eine Airline die Menschen nun wieder auf Geschäftsreisen locken.

Ist es eine geniale und praktische Idee, oder eine, die aus rein wirtschaftlicher Not entstanden ist? Das wird sich wohl in näherer Zukunft zeigen: Die japanische Airline Star Flyer Inc. jedenfalls hat einen Plan geschmiedet, der dafür sorgen soll, dass die noch immer oft leeren Sitze in den Maschinen wieder mit Passagieren besetzt werden können.

Sie möchte eine Flatrate einführen: Für umgerechnet 1300 Euro im Monat können Reisende dann unbegrenzt häufig zwischen speziellen Flughäfen hin- und herfliegen.

Die Airline hatte dazu eine clevere Idee: Sie richtet ihr Angebot speziell an Angestellte, die hauptsächlich aus dem Homeoffice arbeiten und während der Corona-Pandemie einen Remote-Job in einer anderen, oft weit entfernten Stadt angenommen haben.

Nun, da die Beschränkungen größtenteils wieder aufgehoben worden sind, gibt es in den Firmen wieder häufiger Präsenztermine, Meetings, Workshops oder Konferenzen etc. – dennoch wollen dafür viele Angestellte nicht komplett umziehen. Ihnen unterbreitet Star Flyer Inc. nun dieses attraktive Angebot.

Flatrate für Geschäftsreisende in Japan

Die Airline argumentiert, dass der Preis für die Flatrate nicht viel höher als die durchschnittliche Miete in einer Großstadt sei. Die angebotenen Flüge decken die besonders nachgefragten Strecken in Japan ab: Flieger verkehren zwischen der im Süden liegenden Großstadt Fukuoka, dem nahegelegenen Kitakyushu und der weiter im Nordosten liegenden Hauptstadt Tokio.

"Im Vergleich zu touristischen Reisen werden Geschäftsreisen noch immer kaum nachgefragt", erklärt Yuki Furuse von Star Flyer Inc. "Das ist einer der Gründe, warum wir die aktuelle Situation der Remote-Arbeite nutzen möchten, um wieder mehr Nachfrage zu generieren."

In Japan haben Airlines allerdings ein Problem: Die exzellenten Bahnverbindungen im ganzen Land. Nahezu alle größeren Städte lassen sich in vergleichsweise kurzer Zeit bequem mit den stets pünktlichen Schnellzügen erreichen.

Doch auch hier hat die Nachfrage durch die Pandemie stark nachgelassen, es mussten bereits Stellen gestrichen werden. Ob also die japanische Airline mehr Glück damit hat, die Menschen wieder auf Geschäftsreisen zu locken, wird sich erst zeigen müssen.

