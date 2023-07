von Eugen Epp Ohne großen Koffer in den Urlaub fliegen, dafür Kleidung vor Ort mieten: Das bietet eine japanische Fluggesellschaft ihren Kunden an – zunächst für einen begrenzten Zeitraum.

Kleidung macht in der Regel den größten Teil des Gepäcks für den Urlaub aus – erst recht, wenn er länger als nur ein paar Tage dauert. Das bedeutet nicht nur, dass die vollgepackten Koffer von den Reisenden zum Flughafen transportiert werden müssen, sondern auch, dass mehr Treibstoff notwendig ist, um das Gepäck zu transportieren.

Die Fluggesellschaft Japan Airlines hat ein Konzept entwickelt, mit dem beides verhindert werden kann. Reisende sollen demnach nicht mehr ihre eigenen Klamotten mitnehmen, sondern für den Urlaub Kleidung mieten. Dafür arbeitet die Airline mit der Seite "Any wear, anywhere", die zu dem japanischen Modeunternehmen Sumitomo gehört, zusammen – zunächst bis zum 31. August 2024.

CO2-Ausstoß soll reduziert werden

So soll es möglich sein, ohne Gepäck nach Japan zu reisen, lautet das Versprechen. Bei dem Anbieter können Passagiere einen Monat vor Abflug ihre Kleidung auswählen und dann den Flug antreten, ohne das Gepäck aufgeben oder nach der Landung darauf warten zu müssen. Im Hotel wartet dann schon die gemietete Kleidung auf die Besucher. Am Ende des Aufenthalts können die Kleidungsstücke auch wieder im Hotel abgegeben werden.

Mit diesem Konzept sollen sowohl Reisen als auch der Textilkreislauf nachhaltiger gestaltet werden. Wer auf einen zehn Kilogramm schweren Koffer verzichte, reduziere seinen CO2-Fußabdruck auf dem Flug um neun Prozent, heißt es auf der Seite von "Any wear, everywhere". Außerdem wird nur von Herstellern aussortierte oder bereits gebrauchte Kleidung zur Verfügung gestellt. Nach dem Gebrauch werden die Kleidungsstücke gewaschen und gebügelt. Während des Pilotversuchs will die Airline prüfen, wie das Angebot von den Passagieren angenommen wird und dann entscheiden, ob es fortgesetzt wird.

Quellen: Japan Airlines / Any wear, anywhere

