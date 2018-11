Es geschah noch in der Dunkelheit der Nacht: Ein Frachtflugzeug vom Typ Boeing 747-400 setzte am Mittwochmorgen zur Landung auf dem Stanfield International Airport an, der sich an der kanadischen Ostküste befindet. Doch gelang es der Crew nicht, die Maschine auf der 2350 Meter langen Piste rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Der Jumbojet schlitterte über die Landebahn hinaus, wie der "Aviation Herald" berichtet.

Erst nach 210 Meter kam das Flugzeug zum Stehen - oder besser: zum Liegen. Denn nach dem Pistenende brachen sowohl das Bugfahrwerk wie auch das Hauptfahrwerk zusammen. Außerdem rissen bei der Schlitterpartie die beiden inneren Triebwerke der vierstrahligen Maschine ab.

Earlier today @BoeingAirplanes B747-400F N908AR of #SkyLeaseCargo overshot the runway at Halifax. The aircraft sustained severe damage, including a sheared off landing gear and a broken back. #avgeek (Photo: @CBC) pic.twitter.com/iFCfP5APKF — Scramble (@scramble_nl) November 7, 2018

Die abgetrennte Engine Nummer 2 fing dabei Feuer, das jedoch von der herbeigerufenen Flughafenfeuerwehr rasch gelöscht werden konnte.

Accident Boeing 747-400 cargo (N908AR) on 7th November 2018 at Halifax (New Scotia, Canada), flight Skylease Cargo GG-4854 from Chicago O'Hare Airport (Illinois, USA) to Halifax Airport pic.twitter.com/0rYVDbceQ5 — Tomas (@Tomas40916602) November 8, 2018

Das Flugzeug der in Greensboro im Bundesstaat North Carolina beheimateten Frachtfluggesellschaft war auf dem Weg von Chicago O'Hare nach China. An Bord waren vier Besatzungsmitglieder, die bei dem Zwischenfall leicht verletzt wurden. Die Crew musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Flughafen wurde die Navigationsantenne hinter der Landebahn schwer beschädigt.

Glück im Unglück hatte die Crew, dass das Flugzeug knapp vor der Flughafenumzäunung liegen blieb. Denn in nur 50 Metern Entfernung befindet sich eine Straße. Über die Ursache gab es auf der am Donnerstag einberufenen Pressekonferenz noch keine genaueren Angaben. Der Flugschreiber, umgangssprachlich als Black Box bezeichnet, und der Stimmenrekorder wurden von den Behörden sichergestellt und werden demnächst ausgewertet.

Durch den Unfall der 22 Jahre alten Maschine musste der Airport für drei Stunden komplett gesperrt und alle Passagiermaschinen umgeleitet werden. Im Lauf des Tages kam es noch weiterhin zu zahlreichen Verspätungen.

