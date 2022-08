von Alexandra Kraft Es ist das Kostbarste, was Kaiserpinguin-Paare haben – ein einzelnes Ei. Sie kümmern sich gemeinsam um den Nachwuchs. Fotograf Stefan Christmann teilte über Monate ihre südpolare Welt.

Zwei Pinguine stehen Kopf an Kopf über einem Ei. Ein inniger Moment! Was sehen Sie in dem Bild: Instinkt oder Liebe?

Für mich ist es ein Versprechen, das abgegeben wird: Das Männchen verspricht seiner Partnerin, auf dieses Ei gut achtzugeben. Und das Männchen spürt, dass ihm jetzt erst die schwerste Zeit bevorsteht.

Abschied in der Kälte: Das Weibchen übergibt sein Ei an das Männchen. Dessen Aufgabe ist es nun, den Nachwuchs auszubrüten © Stefan Christmann / nature-in-focus.de

Weil der Winter beginnt?

Genau. Und der antarktische ist mit Abstand der schlimmste auf dieser Erde. Nicht nur wegen der Kälte.