Der Karneval in Rio de Janeiro ist in vollem Gange. Mit der Parade der besten Sambaschulen beginnt an diesem Sonntag der Höhepunkt der weltberühmten Feierlichkeiten in Brasiliens zweitgrößter Stadt. Mit aufwendigen Kostümen und Festwagen passend zu ihrem jeweiligen Motto kämpfen zwölf Sambaschulen mit Tausenden Tänzern und Musikern im mehr als 70.000 Zuschauer fassenden Sambodrom bis Montag um den Preis für die beste Darbietung.

Endlich wieder uneingeschränkter Karneval nach der Pandemie

Nach zwei Corona-Jahren findet der Karneval in Rio in diesem Jahr wieder ohne Einschränkungen statt. 2021 war er ganz ausgefallen. 2022 wurden die Paraden von Februar auf April verschoben, die als Blocos bekannten großen Straßenpartys konnten aber nicht stattfinden. In diesem Jahr werden wieder mehr als fünf Millionen Besucher bei rund 400 Partys erwartet. Die Hotels der Millionenmetropole rechnen für das Karnevalswochenende mit einer Auslastung von 95 Prozent.