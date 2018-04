In 100 Metern Höhe hängt dieser kleine Holzkiosk direkt an der steilabfallenden Steinwand. Shoppen in luftiger Höhe? Das kann man jetzt im Shiniuzhai National Geological Park in China. In 100 Metern Höhe hängt dieser kleine Holzkiosk direkt an der steilabfallenden Steinwand. Angeboten werden hier vor allem nützliche Dinge für Bergsteiger und Kletterer, aber auch Wasser und Snacks. Auch in den USA gab es bereits einen Pop-up Store am Hang, der war allerdings nur 24-Stunden lang geöffnet.