von Eugen Epp Für manche klingt es wie ein Traumurlaub, für andere wie ein Albtraum: Ein Reiseunternehmen bietet eine drei Jahre lange Kreuzfahrt an. Die ersten Gäste haben bereits zugesagt.

Im Alter von 75 Jahren macht Sharon Lane noch einmal einen Neuanfang. Die pensionierte Lehrerin aus dem US-Bundesstaat Kalifornien hat eine Wohnung, ein geordnetes Leben. Aber sie geht eben auch leidenschaftlich gern auf Reisen und erlebt Abenteuer – deshalb gibt Lane vieles von dem, was bisher ihren Alltag ausmacht, auf.

Wie sie CNN erzählte, will sie drei Jahre lang auf einem Kreuzfahrtschiff leben. Lane gehört zu den Menschen, die von einem ungewöhnlichen Angebot des türkischen Unternehmens Life at Sea Cruises Gebrauch machen. Für drei Jahre kann man sich auf dem Kreuzfahrtschiff MV Gemini einmieten – zum Preis von 28.000 Euro jährlich. Insgesamt kommen also fast 90.000 Euro pro Person zusammen. Das Attraktive an dem Angebot: Drei Jahre auf Kreuzfahrt. Der Haken: Drei Jahre auf Kreuzfahrt, denn der Deal gilt nur für die komplette Dauer.

Drei Jahre Kreuzfahrt: An Bord gibt es sogar ein Gefängnis und eine Leichenhalle

Sharon Lane war sofort begeistert, als sie über einen Freund von dem Angebot hörte. Noch am selben Abend hatte sie ihr Ticket, erzählte sie CNN. An der Urlaubs- und Reiseform Kreuzfahrt scheiden sich die Geister – Lane schwört darauf. Am liebsten sind ihr die Tage auf See, "wenn wir einfach nur durch den Ozean pflügen". Das soll in Zukunft ihr Alltag sein. Die 75-Jährige hat bereits damit begonnen, große Teile ihres Hab und Guts zu verkaufen und auch schon ihre Wohnung an Land gekündigt.

Kurioseste Kommentare Schlägerei am Buffet, Fäkalgeruch in der Kabine: So lästern Gäste über Kreuzfahrtschiffe 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Bild 1 von 14 der Fotostrecke zum Klicken: Leben als Ölsardine

"Am Pool liegen kann nur, wer sich am Ballermann wohlfühlt und gerne ein Leben als Ölsardine führen würde", sagt Userin Laura. Mehr

Stattdessen wird sie auf dem Schiff eine 39 Quadratmeter große Kabine ohne Fenster beziehen. Tageslicht gibt es nicht, darin befindet sich lediglich ein Bildschirm, auf dem die Gäste per Videoübertragung einen Blick nach draußen bekommen. "Mir reicht das", versicherte Lane CNN. Im November legt das Schiff ab, an Bord sind auch einige andere Gäste, die ebenfalls die Fahrt für die kompletten drei Jahre gebucht haben. Die Gäste bekommen unter anderem Reinigung, Wäsche, Getränke, Internet, Fitnessstudio und Pool gestellt, hinzu kommen diverse Veranstaltungen an Bord – und natürlich die Möglichkeit, über drei Jahre hinweg die verschiedenen Kontinente zu bereisen. Laut Life at Sea Cruises sollen 375 Häfen in 135 Ländern angelaufen werden, die Fahrgäste können so illustre Orten wie dem Taj Mahal, der Chinesischen Mauer oder Machu Picchu besuchen.

Für alle, die nicht einfach für drei Jahre ihr Berufsleben aufgeben können, bietet das Unternehmen auf dem Kreuzfahrtschiff zudem Büros und Arbeitsplätze für Videokonferenzen an. Und auch an alles andere scheinen die Veranstalter gedacht zu haben: Es gibt an Bord ein Krankenhaus ebenso wie ein Gefängnis und ein Leichenschauhaus.

Quellen: CNN / Life at Sea Cruises