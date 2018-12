Ein Mitarbeiter eines Kreuzfahrtschiffes hat wenige Tage vor seinem Verschwinden von dem Schiff eine rätselhafte Botschaft auf Twitter hinterlassen. Das berichtet die britische Zeitung "The Daily Mail". Demnach sei der vermisste Arron Hough am ersten Weihnachtsfeiertag offenbar auf der "Harmonia of the Seas" über Bord gegangen, als das Schiff von Florida aus Richtung Puerto Rico unterwegs war.

Zuletzt sei der 20-Jährige am ersten Weihnachtsfeiertag um vier Uhr früh an Deck gesehen worden, bevor er spurlos verschwunden sei. Aktuell dauere die Suche der US-Küstenwache nach dem Vermissten an. Vermutlich ist er 270 Meilen nordwestlich von Puerto Rico vom Schiff gefallen.

Beneath the water is beauty..

Always look beneath the surface before you decide on things — Arron Luke Hough (@Arronhoughxox) December 22, 2018

Er arbeitete als Tänzer an Bord

Viel ist nicht über Hough bekannt, der aus Sunderland in Großbritannien stamme, wie das Blatt schreibt. Die Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean International, der das Schiff gehört, habe bestätigt, das Hough als Tänzer im Entertainment-Team arbeitete. Unter anderem führe die Truppe das Musical Grease auf.

In den Tagen vor seinem Verschwinden hatte Hough in den sozialen Medien Fotos und Videos gepostet. Am 23. Dezember schrieb Hough auf Twitter: "Unter dem Wasser ist Schönheit. Seht immer erst unter die Oberfläche, bevor ihr eine Entscheidung trefft."