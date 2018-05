Nur drei von 114 Personen an Bord überlebten den Flugzeugabsturz in der Kubanischen Hauptstadt Havanna am Freitag Vormittag. Es handelte sich um einen Inlandsflug auf dem Weg nach Holguin, im Osten der Insel. Gegen 11 Uhr Ortszeit hatten Augenzeugen unweit des internationalen Flughafens José Martí schwarzen Rauch aufsteigen sehen. Wrackteile der Maschine waren laut Zeugen in einem Umkreis von 20 Kilometern zu finden. Der erst kürzlich vereidigte Kubanische Präsident Díaz-Canel besuchte die Unglücksstelle. Im staatlichen Fernsehen sprach er den Hinterbliebenen sein Beileid aus und kündigte eine offizielle Untersuchung der Unglücksursache an. Die Boeing 737 flog für die kubanische Fluggesellschaft Cubana und soll über 40 Jahre als gewesen sein. Selbst bei guter Wartung gilt ein Flugzeug schon nach 30 Jahren als veraltet.