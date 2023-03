Der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit größer denn je. Programmen wie ChatGPT ist es bereits gelungen, Masterarbeiten zu schreiben und Eignungstests für Studiengänge zu bestehen. Grund genug für viele Menschen, die KI zu testen – und ihr allerhand Fragen zu stellen. Aber kann ChatGPT auch bei der Urlaubsplanung helfen, zum Beispiel indem es uns mit spannenden Urlaubsländern inspiriert? Die Frage haben wir uns gestellt.

Also haben wir ChatGPT folgende Frage gestellt: "Was sind die besten Urlaubsländer?" Die Antwort folgte prompt – in Form einer Liste mit zehn Reisezielen weltweit, die laut der KI besonders gefragt sind. In unserer Bildergalerie zeigen wir Ihnen, welche Urlaubsländer die Künstliche Intelligenz ausgewählt hat – und warum.

KI orientiert sich an dem, was bereits im Netz steht

Schnell stellt man fest: Viele Reiseziele ähneln den beliebtesten Urlaubszielen aus anderen Rankings, die im Internet kursieren: Italien, Spanien, Griechenland. Und die Erklärungen der KI fallen noch eintöniger und fadenscheiniger aus, als anderswo. Fast jedes Land hat "wunderschöne Landschaften" und ist bekannt für seine Strände und Kultur. Richtig in die Tiefe geht die KI dabei an keiner Stelle, es bleibt eher schwammig. Am Ende macht es also doch einen Unterschied aus, ob man wirklich vor Ort war – oder ob sich ein Programm die Antwort aus beliebigen Informationen aus dem Netz zusammensucht.

Aber: ChatGPT grenzt die eigene Aussagekraft der Tipps selbst bereits ein, bevor die Auflistung beginnt. Die KI schreibt: "Das hängt sehr von den individuellen Vorlieben ab. Jeder Mensch hat andere Interessen und Vorstellungen davon, was einen guten Urlaub ausmacht. Einige Länder und Regionen sind jedoch bei vielen Menschen besonders beliebt."

