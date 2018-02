Algen und Bakterien waren am Montag und Dienstag für diese Lichtershow im Pazifik vor dem US-Bundesstaat Kalifornien verantwortlich. "Das Phytoplankton blüht", so schrieb Fotograf George Krieger in den sozialen Netzwerken. Das ist der Beweis, dass auch Klitzekleines ganz, ganz Großes bewirken kann.