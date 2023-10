von Leonie Zimmermann Lisa und Julia Hermes sehnen sich nach einer Welt, in der es nachhaltiger und solidarischer zugeht, als in der unseren. Also machen sie sich kurzerhand auf die Suche nach gelebten Utopien. Ihre Reise führt sie durch Europa über den Atlantik bis in den tiefsten Regenwald Lateinamerikas – und irgendwie auch zu sich selbst.

Angefangen hat alles mit einem alten Globus, den die beiden Schwestern Lisa und Julia Hermes bei ihren Eltern auf dem Dachboden entdecken. Er weckt in ihnen die Schnapsidee einer Weltreise der etwas anderen Art. Zwei Jahre später finden sich die beiden auf dem Rücksitz einer Mitfahrgelegenheit wieder. Im Rucksack haben sie nur das Nötigste, dafür aber viele Fragen im Gepäck: Wie können wir friedlich miteinander umgehen? Welche Alternativen zum Kapitalismus gibt es? Und wie gehen wir respektvoll mit der Natur um? Nachdem sie monatelang gespart haben, brechen sie nun in ihr gemeinsames Abenteuer auf – nicht als Urlauberinnen, sondern als Suchende. Auf den Spuren einer besseren Welt.

Ihr Ziel? Immer der eigenen Intuition nach, wie die Schwestern im Gespräch mit dem stern erzählen: "Abgesehen von unserem ersten Stopp haben wir uns einfach treiben lassen und im Austausch mit verschiedenen Gemeinschaften entschieden, wohin es als nächstes gehen soll", sagt Lisa Hermes. Nachdem sie ihr Heimatdorf Hambuch in Rheinland-Pfalz verlassen, geht es für die 33-Jährige und ihre 32-jährige Schwester direkt nach Frankreich, genauer gesagt in die Zone-A-Defendre (ZAD) in Notre Dame im Nordwesten des Landes. Übersetzt bedeutet der Name so viel wie "das zu verteidigende Gebiet". Das ist die Bezeichnung für Regionen in ganz Europa, die von Aktivist:innen besetzt sind, um die Umwelt vor der Zerstörung zu schützen.

Protest im französischen Bullerbü

In dem 1700 Hektar großen Gebiet im ländlichen Pays de la Loire in Frankreich leben heute mehrere hundert Menschen in einer Art Kommune. Der Zusammenschluss aus Bürgerinitiativen, Landwirten, Autonomen und Aussteigern setzt sich damit seit den 1970er Jahren gegen den geplanten Bau eines Flughafens in der Region ein. Der Protest ist es allerdings nicht, welcher die Hermes-Schwestern interessiert. Es ist vielmehr die Art des Zusammenlebens der Besetzer, die Lisa und Julia fasziniert. Denn wer die Barrikaden aus gestapelten Autoreifen durchquert, der betritt eine Art französisches Bullerbü, in dem sich die Bewohner ein Leben nach ihren eigenen Regeln geschaffen haben.

Mitten in der Natur haben sich die Aktivisten Hütten gebaut, in denen sie gemeinsam leben, sie versorgen sich mit ihren Feldern und der Tierzucht selbst und haben ein solidarisches Miteinander etabliert, bei dem weder die Herkunft noch die Vergangenheit eine Rolle spielen. Es ist ein Leben, das sich die meisten Menschen hierzulande kaum vorstellen können. Und für Julia und Lisa ist es nur der erste von vielen Eindrücken auf ihrer Reise, der ihnen im Gedächtnis bleibt. Frankreich sollte nur der Anfang ihres Abenteuers sein.

Lisa und Julia lernen auf ihrer Reise etliche Menschen kennen, die ein Leben führen, das anderen Regeln folgt, als ihres. Die Kommunen und Gemeinschaften nehmen die beiden Schwestern aber meist freundlich auf – und zeigen ihnen ihre Lebenswelt © Julia & Lisa Hermes

Nächster Halt: Das spanische Städtchen Benabarre in den südlichen Pyrenäen. Nachdem es in den 60er Jahren verlassen wurde, haben ein paar Menschen hier eine Kommune aufgebaut und den mittelalterlichen Ort wiederbelebt. Von dort aus geht es per Segeltrampen weiter über Las Palmas nach Lateinamerika. Nach überstandener Seekrankheit besuchen Julia und Lisa die "Rainbow Family of Living Light" in Kolumbien, das argentinische Hippieparadies El Bolson und Ushuaia, die "Stadt am Ende der Welt", wie die Schwestern den Ort am äußersten Zipfel Argentiniens später beschreiben werden.

Julia und Lisa verbringen viel Zeit damit, von A nach B zu kommen. Sie trampen, heuern auf fremden Segelbooten an, wandern und radeln durch Südamerika. Das ist nicht immer ungefährlich, die Angst ist auf manchen Wegen ein Begleiter, wie Julia erzählt: "In manchen Momenten hatten wir sicherlich Angst – oder sagen wir, wir waren uns der Gefahr sehr bewusst." Zum Beispiel, als nachts im Amazonas eine Männergruppe zu ihnen ans Zelt gekommen sei. Oder als sie allein beim Trampen allein mit einem Mann mitten im Nirgendwo gelandet sei und dieser plötzlich anfing, anzügliche Bemerkungen zu machen.

Gegen die Angst vor dem Unbekannten

Doch diese Situationen hätten sie gelehrt, besser mit der Angst umzugehen. Und doch waren die meisten Erlebnisse während der insgesamt vier Jahre auf der Suche nach einer besseren Welt für die beiden vor allem eines: bereichernd. In der Rückblende schwärmen beide von den vielen bewegenden Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen. Menschen, die sie im Auto mitgenommen haben, bei sich haben übernachten lassen oder zum Essen eingeladen haben – aus purer Gastfreundschaft. "Es waren diese kleinen Gesten, die viel mit uns gemacht haben. Wir haben gelernt, dass die Welt gar nicht so negativ ist, wie es uns gerne in den Medien suggeriert wird", resümiert Julia.

Sie ist sich sicher: "Es wird oft so viel Angst geschürt vor dem Unbekannten, dabei kann das Unbekannte enorm bereichernd sein, wenn man offen für die Schönheit in der Welt ist." Die Hermes-Schwestern sind deshalb mit offenen Augen und Herzen gereist und haben sich auf die neuen Erfahrungen eingelassen. Nur so konnten sie in Aluantu, einer kleinen Kommune mitten im Regenwald in Chile, die Bäume flüstern hören. Die Fischschwärme des Atlantiks, die Gürteltiere der Patagonischen Steppe und die Brüllaffen im Amazonas-Regenwald hautnah erleben.

Und von den Zapatistas in Mexiko lernen, was echte Unabhängigkeit bedeutet. Die autonome Gemeinschaft lebt im Bergland von Chiapas, einem mexikanischen Bundesstaat. Unter den indigenen Völkern ist die Region aber besser bekannt als "Tal der Vergessenen". Bereits seit der mexikanischen Revolution in 1910 setzen sich die autonomen Gruppen dort für die Rechte und Unabhängigkeit der indigenen Bevölkerung ein. Grund genug für Julia und Lisa, sich ihnen für eine Weile anzuschließen.

"Die Zapatistas organisieren sich in kleinen Dörfern basisdemokratisch und leben im starken Einklang mit der Natur. Das könnte ein Ansatz sein, den man grundsätzlich in vielen Regionen der Welt ähnlich umsetzen könnte", erzählt Julia. Für sie war die Zeit in Mexiko besonders inspirierend. Lisa hingegen hat während der Reise ihre Einstellung zu Geld überdacht: "Bis zu unserer Reise habe ich Geld immer automatisch mit Konsum, Konkurrenz und Kapitalismus verknüpft, es hat für mich immer auch Ausbeutung und Machtgier bedeutet. Dabei gibt es bereits Modelle einer solidarischen Wirtschaft in der Welt."

Die Suche nach einer besseren Welt

Und das sind nur zwei der vielen Erinnerungen aus vier Jahren, die beide Schwestern mit zurück nach Deutschland nehmen. In der Heimat angekommen, fällt die Rückkehr in alte Strukturen beiden zunächst schwer. Lisa kann sich nicht von Mexiko trennen und entscheidet sich, halb dort zu leben und halb in Deutschland, während Julia gemeinsam mit ihrer Hündin Nami weitere Gemeinschaften in Europa besucht. "Unser Traum ist es, selbst eine Gemeinschaft zu gründen oder zumindest autark auf dem Land zu leben", sagt die 33-Jährige.

Lisa und Julia Hermes, "Outthere. Zwei Schwestern auf der Suche nach einer besseren Welt", erschienen im Juli 2023 im Malik Verlag, erhältlich für 18 Euro. © Malik Verlag

Die Suche nach einer besseren Welt im Hause Hermes ist also noch lange nicht beendet. Und doch sind die beiden ihrem Ziel schon etwas nähergekommen: "Was wir definitiv herausgefunden haben auf unserer Reise ist, dass eine bessere Welt keine Utopie ist. Wir haben so viele Menschen getroffen, die bereits an Lösungsansätzen für die bestehenden Probleme unserer Zeit arbeiten", sagt Lisa. Und Julia hat auch schon eine Idee, wie diese "bessere Welt" aussehen könnte: "Ich würde gerne in einer Welt leben, in der alle Lebewesen frei und selbstbestimmt leben können." Noch sind wir davon weit entfernt – aber wer weiß, wohin der antike Globus die Hermes-Schwestern das nächste Mal schickt.