Der Flugkapitän einer Boeing 737-700 des Billigfliegers Southwest Airlines wurde am Samstagabend kurz gegen 19:45 Uhr von einer Warnmeldung überrascht, als er am Los Angeles International Airport auf die Startfreigabe für seinen Flug nach Sacramento wartete. Das Display meldete einen Alarm. Er betraf das Fahrwerk.

Nur wenige Augenblicke zuvor hatte die Cockpit-Crew eine umherirrende Person trotz der Dunkelheit in unmittelbarer Nähe der Piste 25L/7R wahrgenommen und den Tower informiert.

Was war geschehen? Der Eindringling hatte sich dem Flugzeug mit den im Stand laufenden Triebwerken so dicht genähert, dass er im Fahrwerkschacht einen Feuerlöscher in Betrieb gesetzt hatte, der wiederum den Alarm auslöste.

Herbeigeeilte Sicherheitskräfte versuchten den Mann zu fassen. Das gelang jedoch nur mithilfe eines Polizeihundes, wie die "Los Angeles Times" berichtet. Laut der Polizei hatte der Mann die Absperrungen beim Westchester Parkway überwunden, der parallel zu der nördlichsten der vier Pisten verläuft. Der mit Stacheldraht gesicherte Zaun hat in dieser Stelle immerhin eine Höhe von knapp vier Metern.

Warum der Mann über den Zaun kletterte

Rob Pedregon, der Sprecher der Flughafenpolizei von Los Angeles, spricht trotz des Sicherheitsdebakels von einem glücklichen Umstand. Denn der Eindringling hätte seinen Ausflug auf das Flughafengelände mit dem Leben bezahlen können. "Es hat verdammt Schwein gehabt, dass er beim Schubgeben der Triebwerke leicht getötet werden können."

Die Boeing musste nach dem Zwischenfall zurück zum Gate rollen und die Passagiere in ein Ersatzflugzeug umsteigen. Sie erreichten Sacramento mit erheblicher Verspätung.

Die Person sitzt inzwischen in Haft und soll bei der Tat unter Drogeneinfluss gestanden haben. Bei seiner Verhaftung erklärte er, warum er über den Zaun geklettert war. Er wollte nämlich einen Flug erwischen - nach Downey. Dieser Ort ist jedoch Stadtteil von Los Angeles und liegt südwestlich von Downtown - keine 30 Kilometer vom Flughafen von Los Angeles entfernt.

