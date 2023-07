Lufthansa holt den dritten Airbus A380 in den Dienst zurück

Ein Airbus A380 der Lufthansa fährt über eine Brücke am Flughafen München. Alle Riesen-Flieger der Airline sind in der bayerischen Landeshauptstadt stationiert.

von Annette Berger Die Lufthansa hat ihre dritte Maschine vom Typ Airbus A380 fit gemacht für den Liniendienst. Der Riese wird aber wohl nur übergangsweise im Einsatz sein.

Die Lufthansa holt nach und nach Riesen-Jets vom Typ Airbus A380 in den Liniendienst zurück: In dieser Woche landete das bisher dritte dieser zeitweise eingemotteten und jetzt reaktivierten Flugzeuge zunächst in Frankfurt, nachdem es in der Lufthansa-Technik-Werft in Manila auf den Philippinen renoviert worden war. Der Jet hatte zuvor eine Zeitlang im spanischen Teruel auf einem Abstellplatz gestanden.

Es handelt sich laut Medienberichten um ein ursprünglich 2014 an die Lufthansa ausgeliefertes Flugzeug. Es soll, wie ihre Schwestermaschinen, Deutschlands größter Airline helfen, die steigende Nachfrage nach Flügen zu bewältigen, bis die schon bestellten Boeing-777 ihren Dienst antreten können. Der Einsatz der großen Airbus-Maschinen dürfte also nur temporär sein.

Der Airbus A380 ist das größte Passagierflugzeug, das je in Serie gebaut wurde: Die vierstrahlige Maschine misst 73 Meter in der Länge und ist 24 Meter hoch. Sie kann sich mit einem Startgewicht von 560 Tonnen in die Luft schwingen. Je nach Ausstattung können mehr als 850 Passagiere mit ihr reisen. In der Version der Lufthansa sind es laut Angaben des Unternehmens 509 Reisende.

Die Lufthansa setzt den Airbus A380 ab München ein

Wer mit der A380 der Lufthansa reisen will, muss dies ab München tun. Aktuell werden von dort aus Boston und New York angesteuert. Später sollen Verbindungen nach Los Angeles und Bangkok folgen.

Insgesamt will die Airline vier der Großraumflugzeuge bis Ende des Jahres wieder in den Dienst nehmen. Medienberichten zufolge sollen zudem noch ein oder zwei weitere Maschinen reaktiviert werden.

Die A380 ist eine Legende der Luftfahrt und ein Liebling von Flugzeugfans in aller Welt. Allerdings wurden die extremen Dimensionen schon vor der Corona-Pandemie zum Problem. Denn wegen des hohen Treibstoffverbrauchs beklagten Fluglinien Probleme, die Maschinen profitabel einsetzen zu können.

Einst waren 14 Airbus A380 in der Lufthansa-Flotte im Dienst, sechs davon verkaufte das Unternehmen an den Hersteller Airbus, die übrigen acht Maschinen mottete die Airline ein.

Quellen: "Aero.de", Lufthansa.com, "Flugrevue.de"

