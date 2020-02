Es gibt einen Thread in dem beliebten Online-Forum Reddit, in dem sich Menschen versichern wollen, ob sie in einer bestimmten Situation richtig gehandelt haben. Mit anderen Worten: "Am I The Asshole?" (z.dt. Bin ich das Arschloch?) So auch ein User namens tawayaitalifeskills, der folgende Geschichte zu erzählen hatte: Er und seine Freundin seien seit zwei Jahren zusammen. Und obwohl sie einen guten Job habe und in ihrem Feld auch sehr bewandert sei, wohne sie noch immer bei ihren Eltern und wisse nicht einmal, wie man einen Brief mit der Post verschickt.

"Wann immer sie um Hilfe bittet", so der User, "will sie eigentlich, dass man die Aufgabe für sie übernimmt." So habe sie ihn in der Vergangenheit um Beratung zu ihrem neuen Auto gebeten, dann aber nicht zugehört, als er ihr ein paar Dinge erklärt habe und sich dann gewundert, als sie wegen fehlenden Öls liegengeblieben sei. Doch der wirkliche Klopper habe sich vor Kurzem abgespielt: "Wir haben einen zweiwöchigen Urlaub nach Südostasien gebucht. Ich habe sie gefragt, ob ihr Reisepass noch mindestens ein Jahr gültig ist. Sie sagte ja. Als wir am Flughafen ankamen, guckte ich drauf und stellte fest, dass er abgelaufen ist. Ich fragte, wieso sie ihn nicht habe erneuern lassen. Ihr Vater hat ihn vor zehn Jahren für sie beantragt und sie wusste nicht, dass man ihn erneuen lassen muss."

Reddit-User: Hätte er den Urlaub absagen müssen?

Daraufhin sei er kurzerhand alleine in den Urlaub geflogen: "Als ich wiederkam (sie hatte in der Zwischenzeit keine meiner Nachrichten oder Anrufe beantwortet), war sie super wütend, weil ich sie ganz alleine am Flughafen hatte stehen lassen, (der übrigens 20 Minuten mit dem Zug vom Stadtzentrum entfernt ist und einen Bahnhof direkt am Flughafen hat) und weil ich mir ihre Dokumente noch mal hätte anschauen sollen, weil ich mich ja schließlich damit auskenne. Also sagte ich ihr, dass es mir leid tut, ich aber nicht 3000 Pfund aus dem Fenster werfen würde, weil sie die eine Sache nicht überprüft hat, um die ich sie extra gebeten habe."

Die Frage also: Hätte der User, in dem Wissen, dass seine Freundin sehr unselbstständig ist, ihre Dokumente noch einmal selber überprüfen müssen? Oder aus Solidarität ebenfalls zu Hause bleiben müssen? Wie viel Unselbstständigkeit und Hilflosigkeit ist irgendwie süß und spielt Männern in die Hände, die sich gern als großer Beschützer aufspielen? Und ab wann wird es einfach nur anstrengend und nervig? Der Reddit-User beschreibt, dass seine Mutter komplett abhängig von seinem Vater gewesen sei und als dieser die Familie verließ, nicht einmal Englisch gesprochen, geschweige denn jemals selbst eine Rechnung bezahlt habe. Und doch habe sie es geschafft, all diese Dinge zu erlernen. Daraus habe er gelernt, dass es wichtig ist, ein Gegenüber in einer Beziehung zu finden, das selbstständig ist und auf sich selbst aufpassen kann.

Die anderen User sind sich einig – er ist kein Arschloch

Die anderen User im Thread sind sich weitestgehend einig und stimmen tawayaitalifeskills b seiner Entscheidung zu, die Reise alleine angetreten zu haben. Insbesondere, da er sich ja sogar die Mühe gemacht habe, seine Freundin im Vorhinein auf die Möglichkeit der abgelaufenen Reiseunterlagen hinzuweisen. So kommentiert einer: "Das ist unglaublich frustrierend und sie kann so nicht durch ihr Leben gehen."

Trotz allem gibt es auch – zumindest kleine Funken – Verständnis für das Verhalten seiner Freundin: "Als Frau bekommt man den Gedanken vermittelt, nicht einmal offensichtlich, sondern eher unterschwellig, dass es süß ist, manchmal ein bisschen hilflos und dumm zu sein. Aber in meiner Erfahrung wollen erwachsene Männer eher kompetente, unabhängige Frauen als kleine Mädchen im Erwachsenenkörper."