Ein Blick auf den Sommer in diesem Jahr zeigt: Wir reisen (fast) wieder so, wie vor der Pandemie. Für diejenigen unter uns, die das Fernweh geplagt hat, ist die wiedergewonnene Reisefreiheit eine uneingeschränkt gute Sache. Die Bewohner einiger Orte dieser Welt hatten sich jedoch ein anderes Ende erhofft. Denn mit der Rückkehr des Tourismus kehren auch die altbekannten Probleme der Branche zurück.

Eine davon ist sicherlich der Massentourismus. Vielerorts gab es in diesem Sommer Hilferufe und Proteste von Einheimischen, die sich gegen die Besuchermassen in ihrer Heimat wehren. Zum Teil aus gutem Grund: Immer wieder kommt es zu massivem Fehlverhalten von Reisenden in den Urlaubsorten. Einige Destinationen versuchen deshalb inzwischen, die Besucherzahlen einzudämmen. In der Bildergalerie zeigen wir Ihnen, wo Touristen derzeit nicht so beliebt sind.

+++ Lesen Sie auch +++

Ruhe statt Trubel: acht Reiseziele in Europa fernab vom Massentourismus

Immer mehr Einheimische gehen gegen Touristen vor