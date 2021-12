Die 1950 in Bagdad geborene Zaha Hadid war die erste Architektin, die 2004 mit dem Pritzker-Preis, der weltweit renommiertesten Anerkennung der Branche, ausgezeichnet wurde. All ihre Bauten sind durch eine unvergleichliche Dynamik, durch eine fließende organische Formensprache gekennzeichnet.

Aufgrund der hohen technischen Anforderungen dauert es lange, bis ihre bahnbrechenden Bauvorhaben in Europa, Nordamerika, China und im Nahen Osten realisiert wurden. Eines davon ist das Opus, ein unkonventionelles Bürohaus in Dubai. Von Anfang an war vorgesehen, dass in den unteren Etagen ein Hotel sowie knapp 100 Wohnungen einziehen werden. Für diese Räumlichkeit schuf sie auch die Inneneinrichtung inklusive der Möbel.

"Bereits vor der ersten Idee an war klar, dass das Konzept nach Durchlässigkeit und Einzigartig strebt", schrieb Zaha Hadid über ihr Projekt Opus in Dubai. "Diese beiden Qualitäten wandten wir auf unser Designrepertoire an, wobei uns unsere Forschungen ermöglichten, unverwechselbare, variable und fließende Räume in diesem Bau zu realisieren."

Als Hotelbetreiber konnte die spanische Kette Meliá aus Mallorca mit der Marke ME gewonnen werden, die 350 Unterkünfte in 40 Ländern unterhält. Das ME Dubai, so der offizielle Name des Hotels, wurde nur wenige Tage vor Ausbruch der Corona-Pandemie im Februar 2020 eröffnet. Dann musste die Unterkunft für viele Monate schließen, weil die Besucher ausblieben. Erst im Herbst dieses Jahres öffnete das ME Dubai wieder seine Türen.

Kilcken Sie sich auch durch folgende Fotostrecken:

- Burj Khalifa in Dubai: Auf der Spitze des Größenwahns - bis jetzt

- Zum Tode von Zaha Hadid: Die Meisterin der geschwungenen Bauten

- In 200 Metern Höhe schwimmen und chillen: Das ist der coolste Hotelpool von Dubai