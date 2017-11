Ich kann Fahrrad fahren. Definitiv. Seit Jahren mache ich das fast jeden Tag. Und doch komme ich mir in New York wie ein Anfänger vor. In dieser Stadt, deren Wege ich bislang nur mit dem Taxi, der U-Bahn oder zu Fuß erkundet habe.



Ich wundere mich, wie viele New Yorker und Touristen wie ich unterwegs sind – längst nicht nur tollkühne Fahrradkuriere. Hunderte Kilometer Fahrradwege sind entstanden, Manhattan bietet von seiner Topografie ideale Bedingungen: Es ist etwa 21 mal drei Kilometer groß und fast vollständig flach.