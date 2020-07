Schnorcheln reicht nicht: Wer das neue Kunstmuseum besuchen möchte, muss tauchen können und sollte einen PADI-Schein in der Tasche haben. Denn das Museum of Underwater Art (MOUA) stellt alle Werke auf sandigem Meeresboden in einer Tiefe zwischen 10 und 18 Metern aus.

Der Zugang zum MOUA erfolgt vom Wasser aus, am geschützten John Brewer Reef, ungefähr 70 Kilometer von dem Ort Townsville im Bundesstaat Queensland entfernt, mitten im Stillen Ozean. Dieses Riff ist Teil des berühmten Great Barrier Reef, das sich auf einer Länge von 2300 Kilometern vor der Nordostküste Australiens zwischen dem 10. bis zum 24. südlichen Breitengrad erstreckt.

Das Projekt nahm von der Idee bis zur Eröffnung am 1. August vier Jahre in Anspruch, es wurde mit dem britischen Unterwasserkünstler Jason deCaires Taylor realisiert . Der 46-Jährige schuf bereits Skulpturen für die Gewässer vor den Küsten der Bahamas, Grenada, Cancún und in der Themse.

Seine 20 Kunstwerke vor Queensland sind in einem "Coral Greenhouse" aus rostfreiem Edelstahl untergebracht und aus speziellem Zement und pH-neutralen Materialien gefertigt. Der Skulturenpark soll laut dem Willen der Non-Profit-Organisation MOUA "Tauchern eine zusätzliche Attraktion am Great Barrier Reef bieten".

Für den Künstler stellt das Museum "eine Schnittstelle zwischen uns und unserer Unterwasserwelt" dar. Es sei "eine sehr gute Möglichkeit, das Great Barrier Reef zu erkunden und dabei Geschichten über das Riff zu erzählen", so Jason deCaries Taylor. "Hier kommen Kunst, Tourismus und Meereswissenschaft zusammen.“

