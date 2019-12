In der Zeit vor Weihnachten besinnen sich viele auf die wichtigen Werte im Leben zurück – wie etwa die Nächstenliebe. Das bedeutet, Mitmenschen eine Freude zu machen oder Hilfe anzubieten, ohne eigenen Nutzen daraus zu ziehen. Eine ältere Frau, Violet, erfuhr dieses Handeln auf einem Flug von London nach New York City. Die rührende Geschichte postete eine Flugbegleiterin, Leah Amy, auf Facebook. "Auf den hunderten Flügen, auf denen ich gearbeitet habe, hatte ich das Vergnügen, mich um Fußballspieler, Supermodels und einige Hollywood-Filmstars zu kümmern, aber lasst mich euch von meinen beiden Lieblingspassagieren erzählen! Jack und Violet", schrieb sie in einem Post.

Of the hundreds of flights I've operated, I've had the pleasure of looking after footballers, supermodels and some... Gepostet von Leah Amy am Dienstag, 10. Dezember 2019

Für Violet ging ein großer Traum in Erfüllung

Jack und seine Familie hatten Sitzplätze in der Business-Class gebucht. Schon am Flughafen lernte der junge Mann die betagte Violet kennen – die beiden verstanden sich sofort blendend, berichtet der "New Zealand Herald". Jack beschloss, dass Violet die Vorzüge seines Sitzplatzes mehr genießen würde als er. Im Flieger bot er Violet dann den Tausch an. Amy schrieb, dass sich Jack auf einen Economy-Sitzplatz direkt neben den Toiletten setzte und sich nie über irgendwas beschwerte. Für Violet ging so ein großer Traum in Erfüllung: Sie hatte sich schon immer gewünscht, einmal im vorderen Teil eines Flugzeugs zu sitzen.

Violet flog von London nach New York, um dort ihre Tochter zu besuchen. Die Reise hatte sie schon lange geplant, aber aufgrund einer Knie-Operation nicht antreten können. Die 88-Jährige sagte zu den Flugbegleiterinnen, dass ihre Tochter nicht glauben würde, dass sie tatsächlich in der Business-Class geflogen sei. Amy und ihre Kolleginnen schossen daraufhin Beweisfotos. Da Violet allerdings weder ein Smartphone noch eine E-Mail-Adresse besitzt, schickt Amy ihr nun die ausgedruckten Fotos per Post.

