Diese Stadt erfindet sich ständig neu: Aber 2019 wird ein "monumental year", wie die Tourismusorganisation NYC & Company selbstbewusst ankündigt. Dank der Eröffnung der Hudson Yards, dem neuesten und großflächigsten Immobilienprojekt auf der Westside, ist die Stadt innerhalb nur weniger Monate um gleich mehrere Attraktionen reicher.

Am ersten April-Wochenende eröffnete in der Wolkenkratzer-City das Multi-Kunstzentrum "The Shed", das sich internationalen Ausstellungen der bildenden Kunst, Design und Medien verschrieben hat. Gleich daneben steht das begehbare, urbane Objekt "The Vessel", das von dem britischen Designer Thomas Heatherwick entworfen wurde. Und im Juni wird das erste Hotel in der neuen Edel-Nachbarschaft eröffnen, das "Equinox".

Die Faszination, die New York City auf ihre Besucher ausübt, bleibt trotz der Politik der Regierung Trump ungebrochen. So verzeichnete die Stadt im Jahr 2018 zum neunten Mal in Folge ein Wachstum im Tourismus und erreichte einen Rekord von 65,2 Millionen Besuchern. Dazu zählten 51,6 Millionen inländische und 13,5 Millionen internationale Besucher. Für das laufende Jahr werden allein 634.000 Deutsche erwartet.

2019 in New York: The Year of Pride

“Mit einer Fülle von Mega-Eröffnungen in ganz New York City und dem historischen 50-jährigen Jubiläum von Stonewall sowie der Ausrichtung des World Pride wird 2019 wirklich ein monumentales Jahr werden", sagt Fred Dixon, der Präsident von NYC & Company.

Zum ersten Mal wird das Großereignis der Schwulen und Lesbenszene in den Vereinigten Staaten stattfinden. Die LGBTQ-Feierlichkeiten fallen mit dem historischen 50. Jahrestag des Stonewall-Aufstandes zusammen, als am 28. Juni 1969 als Reaktion auf eine Polizeirazzia im Stonewall Inn heftige Unruhen ausbrachen. Dutzende von Ausstellungen und Veranstaltungen sind für den Sommer 2019 geplant. Allein vier Millionen Besucher erwartet New York City über den Zeitraum von 30 Tagen für nur diese Events.

Auf den folgenden Seiten der Fototrecke stellen wir weitere neue Highlights in New York City im Jahr 2019 vor.

