Die Stadt als Spielwiese – Wie New York die Natur in die City holt

von Jan Christoph Wiechmann Begrünte Wolkenkratzer, Badestrände und Sommerwiesen: New York wird aufregender und lebenswerter. Ein Spaziergang zu neuen Projekten und versteckten Schätzen. Jan Christoph Wiechmann

Bjarke Ingels kommt gerade von der Einweihung seiner neuen Wolkenkratzer "One High Line" – zwei verdrehte Glastürme, die aussehen, als würden sie am Hudson River miteinander tanzen. Davor hat er "The Spiral" eingeweiht, seinen Wolkenkratzer mit 66 Etagen, um den sich spiralförmig dicht begrünte Terrassen wickeln. Als Nächstes macht sich der dänische Stararchitekt an die Erneuerung eines Industrieufers in Brooklyn, das Projekt "River Ring", "um es dem Volk zugänglich zu machen", wie er sagt. Samt Feuchtgebieten, Kajakpools, Badestränden, "damit die New Yorker endlich wieder im East River schwimmen können".