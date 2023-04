ÖPNV-Ranking: Berlin hat den beliebtesten Nahverkehr der Welt

Es stinkt quasi durchgängig, ist immer zu voll und nur so mittel zuverlässig: Ja, wir Deutschen beschweren uns gerne über den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Manchmal zu recht, manchmal auch nicht. Dabei sind wir laut einem aktuellen Ranking eigentlich ziemlich zufrieden mit dem ÖPNV, zumindest in der Bundeshauptstadt. Das internationale Online-Magazin "Time Out", wollte wissen, welche Stadt den beliebtesten Nahverkehr der Welt beherbergt.

Also hat es seinen Lesern aus insgesamt 333 Städten in 59 Ländern weltweit eine Frage gestellt: Ist es einfach, sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Ihrer Stadt fortzubewegen? Wenn mehr als 80 Prozent der Bewohner mit "Ja" antworteten, dann landete die Stadt im Ranking des Magazins.

Warum die Berliner ihren ÖPNV lieben

Und die Berliner verpassten ihrem geliebten Nahverkehr doch glatt den ersten Platz. Ganze 97 Prozent von ihnen haben angegeben, dass der ÖPNV in der Hauptstadt einfach nutzbar ist. Das macht zwar den Geruch, den Andrang und die gelegentlichen Ausfälle nicht wett, aber ist doch eine Form der Wertschätzung.

Die Umfrage zeigt zwar nicht, wie modern, günstig oder objektiv praktisch der ÖPNV in den Städten ist. Aber sie gibt einen Hinweis darauf, wie zugänglich Busse und Bahnen in den Metropolen dieser Welt sind. Und das spielt vor allem für Touristen eine große Rolle, wenn sie sich das erste Mal in einer unbekannten Stadt orientieren wollen. In Berlin dürfte das also nicht ganz so schwierig sein. In unserer Bilderstrecke zeigen wir Ihnen, in welchen Städten ebenfalls ein gastfreundlicher ÖPNV wartet.

