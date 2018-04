Wenn es Nacht wird auf der philippinischen Urlaubsinsel Boracay, dann stellen sie ihr akrobatische Kunst zur Schau, die Feuertänzerinnen. Eine von ihnen ist 22-jährige Princess Taunan. Auch sie gehört zu jenen, die schon bald, zumindest vorübergehend arbeitslos sein werden. Denn am 26. April endet die Feriensaison. Die Touristen-Hotspots machen für sechs Monate die Schotten dicht. "Im Sommer haben wir für gewöhnlich die meisten Auftritte. Aber jetzt, da alles zu ende geht, haben wir gar nichts mehr. Wir hatten noch kein Treffen mit unserer Vereinigung, um zu besprechen, was wir nach der Schließung machen." Der "Shut down" geht auf eine Initiative von Präsident Rodrigo Duterte zurück. Mit Blick auf Umweltverschmutzung und illegalen Machenschaften hat er Boracay als "Jauchegrube" beschrieben. Die will er jetzt trockenlegen. Die vorübergehende Schließung betrifft auch andere Feriengebiete in Südostasien. Die Regierungen haben erkannt, dass den Ressorts nicht zu viel zugemutet werden kann. Die winzige Insel Boracay etwa kann dem Ansturm von Touristen nicht länger standhalten. Mehr als eine Millirade US-Dollar gUmsatz hat der Fremdenverkehr hier im vergangenen Jahr generiert, 30.000 Menschen finden so Arbeit. So ernst die Lage für sie auch ist - Princess Taunan kann der Situation auch etwas Positives abgewinnen. "Es ist gut, weil es die Insel schützt und so hat auch meine Tochter etwas davon in Zukunft." Die Regierung der Philippinen hat angekündigt, umgerechnet rund 38 Millionen US-Dollar für Arbeiter wie Princess Taunan als Überbrückungsgeld zur Verfügung stellen zu wollen. Sie plant, einfach auf der Insel zu bleiben, bis die Touristen wiederkommen. Sie wisse ohnehin nicht, wohin sie sonst gehen solle.