Weil er einem Hotelangestellten gegenüber gewalttätig wurde, darf ein Pilot der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air vorerst nicht mehr fliegen. Der Flugkapitän sei nach einem Vorfall in einem Hotel in Surabaya auf Java beurlaubt worden, sagte ein Airline-Sprecher am Freitag.

Was war passiert? Wegen einer angeblich schlecht gebügelten Uniform war der thailändische Pilot hinter den Tresen seiner Unterkunft getreten und hatte mehrmals auf den Hotelangestellten eingeschlagen. Seine Hiebe trafen die Mitarbeiter am Kopf, wie die Bilder einer Überwachungskamera zeigen.

Arogan sekali pilot LION Air ini,hanya karena baju yg disetrika oleh peg hotel kurang licin /bagus

dia malah arogan,,

kasihan Karyawan hotel tersebut babak belur.

Pilot dungu gk paham beda job front desk sama Laundry



Karakter buruk lolos fit proper test LION AIR standardless pic.twitter.com/BhS8b1veve — Nia Aswin Abdurahman (@NiaAbdurahman) May 2, 2019

Die auf Facebook hochgeladenen Aufnahmen wurden sich seither mehr als eine Million Mal angeschaut. Zu sehen ist, wie der Pilot hinter die Rezeption des Hotels geht, sich offenbar beschwert und dem Angestellten mehrfach auf den Kopf schlägt. Ein weiterer Mann führt den Piloten schließlich weg.

Die Fluggesellschaft Lion Air kündigte an, den Piloten zu entlassen, sollte er nach Abschluss der Ermittlungen für schuldig befunden werden, wie "The Australian" berichtet. Die Airline machte immer wieder Negativ-Schlagzeilen in puncto Service und Sicherheit. Im vergangenen Jahr stürzte eine fast neue Lion-Air-Boeing kurz nach dem Start in Jakarta ins Meer, alle 189 Menschen an Bord kamen ums Leben.

