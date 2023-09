von Leonie Zimmermann Hotels gibt es viele auf der Welt – sie unterscheiden sich allerdings maßgeblich in Qualität und Ausrichtung. "The World's 50 best Hotels" zeigt nun erstmalig, wo Sie die besten Hotels weltweit finden.

Im Urlaub ticken die Uhren anders: Den Wecker lassen wir aus, Frühstück gibt es im Bett und statt gestresst ins Alltagsoutfit zu schlüpfen und von Termin zu Termin zu hetzen, lassen wir uns gerne in den Tag treiben. Wie gut wir unterwegs in den Tag starten, hängt dabei auch von unserer Unterkunft ab.

Werden wir durch Lärm und Trubel aus dem Bett gerüttelt oder können wir entspannt ausschlafen? Schauen wir aus dem Fenster auf das Meer oder den Wald oder gegen eine Betonmauer? Und fühlen wir uns wohl? Es gibt viele Qualitätsmerkmale für gute Unterkünfte. Wenn es um Hotels geht, gibt eine neue Liste aber etwas Orientierung bei der Qual der Wahl.

Das sind die besten Hotels der Welt

In London wurden in diesem Jahr erstmals die "World's 50 Best Hotels" ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung haben insgesamt 21 Hotels in Europa eine Rolle gespielt, der erste Platz des Rankings geht nach Italien. Aber auch Asien beherbergt etliche Weltklasse-Hotels: ganze 18 der 50 Hotels befinden sich auf unserem Nachbarkontinent. Deutschland kommt nicht vor.

Platz 1: Passalacqua, Italien

Der ehemalige Wohnsitz des italienischen Komponisten Vincenzo Bellini ist heute ein echtes Mekka für alle Freunde von Luxus und italienischer Lebensfreude. Die Villa aus dem 18. Jahrhundert wird von einer Familie geführt und bietet insgesamt 24 Zimmer in idyllischer Lage am Lake Como im Westen der Lombardei.

Platz 2: Rosewood, Hong Kong

Übersehen kann man dieses Hotel eigentlich nicht: Das insgesamt 65-Stockwerke umfassende Hotel ist seit der Eröffnung im Jahr 2019 fester Bestandteil der Hong Konter Skyline. Im Hotel wird besonders viel Wert auf Design und Luxus gelegt. Das ist ein Konzept, das die Hotelgruppe auch an den anderen sechs Standorten in Asien umsetzt.

Platz 3: Four Seasons Bangkok, Thailand

Die Hotegruppe "Four Seasons" taucht gleich mehrmals in dem Ranking auf. Das beste ihrer Hotels liegt in der pulsierenden thailändischen Hauptstadt Bangkok. Das Hotel umfasst insgesamt 299 Zimmer und überzeugt vor allem mit einem hohen Qualitätslevel und dem paradiesischen Park aus Palmen und einer weitläufigen Poollandschaft.

Platz 4: The Upper House, Hong Kong

Eine echte Perle für Ästhetik-Liebhaber ist "The Upper House" in Hong Kong. Das 117-Zimmer-Hotel besticht mit einer einmaligen Kombination aus asiatischen und britischen Elementen und mehr als 400 Kunstwerken aus aller Welt, die im ganzen Gebäude verteilt sind.

Platz 5: Aman Tokyo, Japan

Kathedralenhohe Decken mitten in einem Hochhaus – das ist nicht die einzige Besonderheit, die Gäste im "Aman Tokyo" erwartet. Das Hotel befindet sich unscheinbar im Finanzdistrikt der japanischen Hauptstadt und bietet doch einige Überraschungen. So können die Gäste auf ein breites Wellnessangebot zurückgreifen und von für Japan eher unüblichen weiträumigen Zimmern profitieren.

"The World's 50 best Hotels": Das gesamte Ranking

Platz 1: Passalacqua (Moltrasio, Italien)

Platz 2: Rosewood Hongkong

Platz 3: Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Bangkok, Thailand)

Platz 4: The Upper House (Hongkong)

Platz 5: Aman Tokyo (Tokio, Japan)

Platz 6: La Mamounia (Marrakesch, Marokko)

Platz 7: Soneva Fushi (Malediven)

Platz 8: One&Only Mandarina (Puerto Vallarta, Mexiko)

Platz 9: Four Seasons Firenze (Florenz, Italien)

Platz 10: Mandarin Oriental Bangkok (Bangkok, Thailand)

Platz 11: Capella Bangkok (Bangkok, Thailand)

Platz 12: The Calile (Brisbane, Australien)

Platz 13: Chablé Yucatán (Chocholá, Mexiko)

Platz 14: Aman Venice (Venedig, Italien)

Platz 15: Singita Lodges (Krüger National Park, Südafrika)

Platz 16: Claridge’s (London, Großbritannien)

Platz 17: Raffles Singapore (Singapur)

Platz 18: Nihi Sumba (Wanokaka, Indonesien)

Platz 19: Hotel Esencia (Tulum, Mexiko)

Platz 20: Le Sirenuse (Positano, Italien)

Platz 21: Borgo Egnazia (Savelletri, Italien)

Platz 22: The Connaught (London, Großbritannien)

Platz 23: Royal Mansour (Marrakesch, Marokko)

Platz 24: Four Seasons Madrid (Madrid, Spanien)

Platz 25: Aman New York (New York City, USA)

Platz 26: The Maybourne Riviera (Roquebrune-Cap-Martin, Frankreich)

Platz 27: Rosewood São Paulo (São Paulo, Brasilien)

Platz 28: Capella Singapore (Singapur)

Platz 29: Le Bristol Paris (Paris, Frankreich)

Platz 30: Park Hyatt Kyoto (Kioto, Japan)

Platz 31: La Réserve (Paris, Frankreich)

Platz 32: Gleneagles (Auchterarder, Schottland)

Platz 33: Hotel Du Cap-Eden-Roc (Antibes, Frankreich)

Platz 34: Cheval Blanc Paris (Paris, Frankreich)

Platz 35: Four Seasons Astir Palace Hotel Athens (Athen, Griechenland)

Platz 36: Soneva Jani (Malediven)

Platz 37: The Newt in Somerset (Bruton, Großbritannien)

Platz 38: Amangalla (Sri Lanka)

Platz 39: Hoshinoya Tokyo (Tokio, Japan)

Platz 40: Desa Potato Head (Seminyak, Bali)

Platz 41: Eden Rock (St. Barths, Frankreich)

Platz 42: The Siam (Bangkok, Thailand)

Platz 43: Badrutt’s Palace (St. Moritz, Schweiz)

Platz 44: Atlantis The Royal (Dubai)

Platz 45: The Oberoi Amarvilas (Agra, Indien)

Platz 46: NoMad London (London, Großbritannien)

Platz 47: The Savoy (London, Großbritannien)

Platz 48: Equinox New York (New York City, USA)

Platz 49: Six Senses Ibiza (Ibiza, Spanien)

Platz 50: Hôtel de Crillon (Paris, Frankreich)

Quelle: The World's 50 Best