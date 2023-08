Der Sommer in Deutschland überzeugt aktuell vor allem durch eines: Regen, Regen und noch mehr Regen. Wer spontan in die Sonne fliegen möchte, der muss dafür in der Hauptreisezeit gerne mal etwas tiefer in die Tasche greifen – vor allem, wenn es über die Grenzen Europas hinaus gehen soll.

Während man für einen Flug nach Asien, Afrika oder Amerika gerne mal zwischen 500 und 1000 Euro hinblättern muss, kann man sich bei manchen Reisezielen aber auf günstige Preise vor Ort verlassen. Wer also eine längere Auszeit plant und Lebenshaltungskosten sparen möchte, während man sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, der kann sich in unserer Bildergalerie für die nächste Reise inspirieren lassen.

Darin zeigen wir Ihnen die zehn günstigsten Fernreiseziele in diesem Sommer, wenn es um die Kosten vor Ort geht. Diese wurden in einer aktuellen Studie vom Online-Portal "Savoo" ermittelt. Für das Ranking haben die Experten die 50 beliebtesten Reiseziele der Welt untersucht und die Durchschnittspreise für typische Ausgaben ermittelt. Das Ergebnis ist eine Top Ten, die uns auf mehr als nur einen anderen Kontinent entführt.

Quelle: "Savoo"-Studie