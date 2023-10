In diesem Sommer war es an vielen beliebten Reisezielen in Europa vor allem eines: voll. Es ist unweigerlich, der Massentourismus ist zurück. Aber er trifft eben vor allem unsere Lieblingsurlaubsorte in Spanien, Italien und der Türkei. Der Traum vom Entspannungsurlaub auf der einsamen Insel wird dort schnell durch die Realität zerstört – statt in Ruhe dem Rauschen des Meeres zu lauschen, bekommen Urlauber eine Geräuschekulisse aus lauter Barmusik, tobenden Kindern und tuschelnden Touristen.

Dabei gibt es sie noch, die wirklich einsamen Inseln dieser Welt. Die Weltorganisation für Tourismus kürt auf Basis der aktuellen Reisestatistiken in jedem Jahr die am wenigsten von Urlaubern besuchten Orte der Welt. Das diesjährige Ranking zeigt, dass man für das eigene Robinson Crusoe-Abenteuer zwar eine lange Anreise auf sich nehmen muss, aber dafür am Ende im besten Fall eine gesamte Insel für sich hat. In der Bildergalerie zeigen wir Ihnen die Top Ten. Aufgepasst, es wird garantiert paradiesisch.

Lesen Sie auch:

Ruhe statt Trubel: Acht Reiseziele in Europa fernab des Massentourismus

Der Massentourismus ist zurück – und stellt uns vor große Fragen

Diese beliebten Reiseziele ergreifen Maßnahme gegen Touristen