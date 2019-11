Das Auswärtige Amt empfiehlt jedem Reisenden, sich in China mit gebotener Aufmerksamkeit zu bewegen. Unbekannten Personen sollte auf keinen Fall der Zugang ins Hotelzimmer gewährt werden - im Zweifel sollte immer bei der Hotelrezeption rückgefragt werden. Aktuelle Informationen bieten die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes.

Brauche ich ein Visum für China?

Ja, denn die Einreise nach China ist nur mit einem Visum möglich, das vorab persönlich bei einem Konsulat in Deutschland beantragt und abgeholt werden muss. Reisebüros, Veranstalter und Agenturen helfen bei der Beschaffung. Da sich die Bestimmungen auch für Einzelreisende (wie die Bestätigung der Flugbuchung und der Hotelreservierung) häufig ändern, unbedingt die Website der Chinesischen Botschaft in Berlin konsultieren.

Ist ein Visum für einen Hongkong-Besuch erforderlich?

Nein. Für die Einreise nur nach Hongkong benötigen Staatsbürger der Europäischen Union (EU) und der Schweiz kein Visum. Die visafreie Einreisebestimmung gilt allerdings nur für touristische Reisen nach Hongkong, die einen Aufenthalt von 90 Tagen nicht übersteigen.

Muss ich meinen Pass bei mir tragen?

Ja. Ausländer müssen sich zu jeder Zeit ausweisen können.

Was mache ich, wenn ich meinen Pass verliere?

Der Verlust muss der nächsten Polizeistation gemeldet werden, die eine Bestätigung ausstellt. Die deutsche Botschaft in Peking oder das Generalkonsulat in Shanghai können einen neuen Reiseausweis ausstellen.

Welche Unterlagen brauche ich dafür?

Einen Nachweis über Ihre Identität wie Personalausweis, Führerschein oder eine Kopie des Reisepasses. Deswegen diese Papiere getrennt vom Reisepass aufbewahren. Für den neuen Pass werden zwei Passbilder und die Verlustmeldung der chinesischen Polizei benötigt. Danach muss ein neues Visum beantragt werden.

Wie kontaktiere ich im Notfall die Deutsche Botschaft?

Der Bereitschaftsdienst in Peking (innerchinesische Vorwahl 010) ist auch außerhalb normaler Öffnungszeiten unter 8532 9000 zu erreichen. Das Konsulat in Shanghai (021) ist unter 6217 1520 und das in Hongkong (+852) unter 2105 8788 erreichbar.

Kann ich mit meinem Führerschein in China fahren?

Nein. Weder der deutsche noch der internationale Führerschein wird anerkannt. Autos können aber mit Fahrer angemietet werden. Der Transport mit Taxis und Nahverkehrsmitteln ist kostengünstig.

Gibt es Geldautomaten, um Bares abzuheben?

Ja. Mit Kreditkarte und Geheimzahl können Sie direkt am Automaten chinesisches Geld jeweils bis zu 2500 Yuan abheben, umgerechnet 230 Euro. Mehrmalige Ziehungen sind möglich.

Kann ich mit Kreditkarte bezahlen?

Nur größere Hotels, Restaurants oder Geschäfte akzeptieren Kreditkarten. Der Einsatz ist in China nicht weit verbreitet.

Was tun beim Verlust der Kreditkarte in China?

Die Karten müssen in den Land gesperrt werden, in dem sie ausgestellt wurden - also wahrscheinlich Deutschland.

Die zentrale Servicenummer für die Sperrung der Kreditkarte lautet: +49 116 116

Kann mir jemand aus Deutschland schnell Geld überweisen?

Ja. Verwandte oder Bekannte können Ihnen zum Beispiel über Western Union Geld schicken. Es wird in Deutschland bei der Postbank oder ReiseBank AG eingezahlt. Gegen Vorlage des Reisepasses und der Referenznummer bei der Einzahlung wird das Geld in Peking bei den Filialen der Western Union ausgezahlt, zum Beispiel in der Post gegenüber vom Nordeingang des Arbeiterstadions.

Funktioniert mein deutsches Handy in China?

Ihr Handy funktioniert mit den meisten Sim-Karten großer deutscher Telekommunikationsanbieter. Zur Sicherheit sollten Sie nachfragen. Die Vorwahl nach Deutschland lautet: 0049 - bei der Städtevorwahl die Null am Anfang weglassen. Anrufer in Deutschland wählen Ihre normale deutsche Nummer. Anrufer in China müssen Sie über Ihre Nummer in Deutschland anrufen. Es gibt in China Prepaid-Sim-Karten mit chinesischer Nummer zu kaufen.

Kann ich das Leitungswasser trinken?

Nein. Trinken Sie besser Mineralwasser oder abgekochtes Wasser.

Wie lauten die Notrufnummern?

Die Polizei ist unter 110 erreichbar, die Feuerwehr unter 119. Ausländer werden an jemanden weitergeleitet, der Englisch spricht.

Kann ich mit Taxifahrern auf Englisch reden?

Nein, nur in seltenen Ausnahmefällen. Lassen Sie sich Ihr Ziel auf Chinesisch und möglichst mit Telefonnummer aufschreiben. Prüfen Sie bei Fahrtantritt, ob sich der Taxifahrer auch sicher ist, wo Ihr Fahrtziel liegt. Notfalls von unterwegs dort anrufen.

Kann ich chinesische Besucher abends oder nachts in meinem Hotelzimmer empfangen?

Nein. Nach den chinesischen Sicherheitsbestimmungen ist das untersagt.

Kann ich bei Chinesen oder anderen Ausländern in China wohnen?

Ja. Allerdings müssen Sie sich innerhalb von 24 Stunden mit ihren Gastgebern bei der örtlichen Polizeistation anmelden.

Darf ich unter freiem Himmel schlafen?

Nein. Niemand darf in Parks und anderen öffentlichen Plätzen übernachten. Das gilt auch für Flughäfen, Bahnhöfe oder Busstationen.

Was passiert, wenn ich betrunken bin und auffällig werde?

Die Polizei kann Betrunkene, die als Gefahr für sich oder andere betrachtet werden, mitnehmen und festhalten, bis sie wieder nüchtern sind.

Ist Prostitution in China erlaubt?

Nein. Ausländer, die sich mit dem horizontalen Gewerbe einlassen, können ohne richterliches Verfahren zeitlich begrenzt in Haft genommen werden.

Darf ich gefälschte Markenartikel nach Deutschland einführen?

Nein. Bei der Einreise in Deutschland kann das als Zollvergehen geahndet werden.