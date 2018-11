Das sind die Traumschiffe des Jahres

Die Kreuzfahrt gewinnt weiterhin an Popularität. 2,2 Millionen Deutsche unternehmen inzwischen jährlich eine Kreuzfahrt. Besonders in Deutschland boomt die Branche durch immer weitere Neubauten wie "Mein Schiff 1" und die "MSC Seaview". International kamen unter anderem die "Symphony of the Seas" und "Norwegian Bliss" und die "Seabourn Ovation" dazu.

Und noch in diesem Jahr erwarten wir die Jungfernfahrten der "Celebrity Edge", der "Nieuw Statendam" von der Holland America Line sowie die "Aida Nova", dem ersten mit Flüssigerdgas angetriebenen Kreuzfahrtschiff weltweit.

Bei der Suche nach dem passenden Schiff auf den Weltmeeren gilt seit Jahren der "Kreuzfahrt Guide" von Uwe Bahn und Johannes Bohmann als Ratgeberbuch. Die jüngste Ausgabe 2019 ist nicht nur ein Nachschlagewerk mit Details zu 140 Hochsee- und Flussschiffen, sondern das Buch hat sich durch die Reportagen und das größere Format auch in ein dickes Magazin verwandelt, das Bord-Atmosphäre vermittelt und über Häfen und Destinationen berichtet.

Kreuzfahrtkongress und Preiseverleihung

In der inzwischen 13. Ausgabe des jährlichen Ratgebers hat eine Jury von 13 Kreuzfahrt-Experten ihre aktuellen Lieblingsschiffe gekürt. Darunter sind auch einige Neubauten. Jeweils vier Kandidaten waren in insgesamt sieben Kategorien nominiert. Außerdem vergab die Jury einen Sonderpreis.

Der stern stellt die Sieger vor, die anlässlich des 8. Kreuzfahrt-Kongresses in Hamburg, "dem High-End-Branchenevent der Kreuzfahrtindustrie", ausgezeichnet wurden. Bei dem Treffen kamen prominente Entscheider der Branche mit Rednern auch aus dem deutschen Sprachraum, den USA, Italien, Großbritannien, Skandinavien zusammen.

