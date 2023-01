von Raphael Geiger Über Jahrhunderte hat sich Laos viele Traditionen bewahrt. Wer das Land besucht, lernt seine meditative Langsamkeit schätzen.

Vielleicht war es nur eine Anekdote, aber Ken war die Sache wichtig. An einem Herbstmorgen ging ich mit Ken die Hauptstraße von Luang Prabang entlang, vorbei an buddhistischen Tempeln und Palästen unter Palmen. Die 67.000-Einwohner-Stadt im bergigen Norden von Laos ist ein Ort, in dem es drei dominierende Farben gibt: das Gold der Tempel, das Grün des Dschungels, das Orange der Mönchsgewänder.